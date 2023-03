Oscar 2023, da Elvis a The Fabelmans: tutti gli snobbati della 95ª edizione degli Academy Awards

News Cinema

La cerimonia di consegna dei Premi Oscar è stata caratterizzata da molte conferme e altrettante sorprese: da Elvis, a The Fabelmans, passando per Gli Spiriti dell'Isola, ecco tutti i film snobbati in questa 95ª edizione.

Anche quest'anno la 95esima cerimonia dei Premi Oscar si è rivelata ricca di sorprese: se la vittoria di Everything Everywhere All at Once era abbastanza certa (e osteggiata da una parte della critica e del pubblico), la mancata vittoria di altri film, da Elvis a The Fabelmans fino a Gli Spiriti dell'Isola, senza dimenticare la delusione per Le Pupille di Alice Rohrwacher ha lasciato molti a bocca aperta.

Oscar 2023, chi sono i film snobbati ai premi di quest'anno?

La vittoria del film dei Daniels - premiati anche con l'Oscar per la Miglior regia - non è stata poi questa grande sorpresa, dato che l'intera season awards è stata caratterizzata dalla vittoria in diverse categorie, diventando uno dei film più premiati della storia del cinema, superando persino Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re. Il trionfo di Michelle Yeoh e di Ke Huy Quan ha segnato un importante traguardo per la comunità asiatica e un riconoscimento tardivo per le loro carriere, ma se la loro vittoria era quasi certa, a sorprendere è stata l'assenza di premi per alcuni dei più acclamati film di questa stagione cinematografica.

A mani vuote è tornato a casa Elvis che anche nella categoria di Migliori costumi (curati da Catherine Martin) si è visto strappare l'Oscar da Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda Forever), la prima donna nera a vincere due Oscar, così come nelle altre 7 categorie in cui gareggiava - compreso Miglior film e Miglior attore protagonista per Austin Butler, uno dei favoriti insieme a Brendan Fraser dopo la vittoria ai BAFTA. Resta a mani vuote anche Mandy Walker, la prima direttrice della fotografia a portare a casa il premio all'American Society of Cinematographers Award per i lungometraggi. Il premio, infatti, è andato a James Friend per Niente di nuovo sul fronte cccidentale.

Proprio il film Netflix si è rivelato una delle sorprese della serata, portando a casa ben quattro premi Oscar, tra cui quello per la Miglior colonna sonora originale, categoria in cui gareggiava con una leggenda come John Williams e con Justin Hurwitz che si è occupato della colonna sonora di Babylon. Ma a spuntarla è stato, invece, il compositore tedesco Bertelmann. Altra sorpresa è stata la vittoria per la Miglior canzone originale di Naatu Naatu dal film RRR, con un'incredibile performance dal vivo dei suoi interpreti, e che ha sconfitto due colossi del mondo della musica come Lady Gaga (Hold my hand per Top Gun: Maverick) e Rihanna (Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever). Con un solo premio ciascuno sono tornati a casa anche i due blockbuster di questa stagione: Avatar 2- La via dell'acqua e Top Gun: Maverick, i cui volti principali - James Cameron e Tom Cruise erano assenti alla cerimonia -.

Ma, forse, i veri snobbati della cerimonia di premiazione degli Oscar sono stati altri: Steven Spielberg e il suo The Fabelmans sono tornati a mani vuote, così come Gli Spiriti dell'Isola che ha visto il premio per la Miglior sceneggiatura originale e non andare a EEAAO e a Women Talking, con buona pace di Martin McDonagh, e i premi come Miglior attore protagonista e non scivolare dalle mani di Colin Farrell, Brendan Gleeson e Barry Keoghan e anche Cate Blanchett e Todd Philips con Tàr non hanno avuto alcun riconoscimento, nonostante nel complesso fossero nominati per una discreta quantità di premi. Di Angela Bassett non diremo nulla: la sua espressione alla vittoria di Jamie Lee Curtis è già diventata virale, dopotutto. E, infine, non possiamo non citare il meraviglioso cortometraggio di Alice Rohrwacher, Le Pupille, una pregevole opera di grande valore e speranza (infranta) dell'Italia di poter ottenere la statuetta almeno nella categoria di Miglior cortometraggio.