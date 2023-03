Everything Everywhere All at Once batte Il ritorno del re: è il film più premiato di sempre nella Storia del cinema

News Cinema

Aspettando gli Oscar, con 158 riconoscimenti già ottenuti, Everything Everywhere All At Once ha infranto uno storico #record, diventando il film più premiato nella Storia del cinema.. Analizziamo dunque i numeri di questo importante traguardo.

Manca ormai meno di un giorno alla cerimonia di premiazione della 95ª edizione dei premi Oscar ma Everything Everywhere All at Once ha già infanto uno storico record. La surreale e folle pellicola dei Daniels è infatti la più premiata di sempre nella Storia del cinema e, con ben 158 riconoscimenti, ha battuto persino Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re - fermo a 101.

Everything Everywhere All at Once - I riconoscimenti ottenuti dalla pellicola più premiata nella Storia del cinema

Alcuni dei 158 riconoscimenti ottenuti da Everything Everywhere All at Once sono stati assegnati, in realtà, da associazioni di categoria, sindacati ed organizzazioni che non esistevano o non avevano ancora deciso di assegnare premi all'epoca de Il ritorno del re - rilasciato esattamente venti anni fa, nel 2003. Il risultato ottenuto dalla pellicola dei Daniels è però solamente destinato ad aumentare. Everything Everywhere All at Once concorre infatti in 11 categorie agli Oscar 2023 e potrebbe - almeno sulla carta - vincerne almeno cinque - miglior film, regia, attrice protagonista (Michelle Yeoh), attore non protagonista (Ke Huy Quan) e montaggio. Incerta, invece, la vittoria per la miglior sceneggiatura originale - a contendersi il riconoscimento è Gli Spiriti dell'Isola - e per la miglior attrice non protagonista - Jamie Lee Curtis.