Oscar 2023 - Angela Bassett e il rammarico per la vittoria di Jamie Lee Curtis: la sua reazione diventa immediatamente virale

Jamie Lee Curtis, dopo un serrato testa a testa durato tutta l'Award Season, ha vinto l'Oscar per la sua performance in Everything Everywhere All at Once. La reazione della sua "avversaria" Angela Bassett - rimasta impassibile e delusa - è quindi diventata immediatamente virale.

Ieri - 12 marzo - si è svolta la 95ª edizione dei premi Oscar, dove ha trionfato il folle film dei Daniels Everything Everywhere All at Once. Dopo un serrato testa a testa durato tutta l'Award Season, Jamie Lee Curtis ha "soffiato" la statuetta per la miglior attrice protagonista ad Angela Bassett, candidata per la sua intensa interpretazione della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever. Prima star del MCU a raggiungere l'importante traguardo, Bassett - già vincitrice del Golden Globe di categoria - non è riuscita però a dissimulare il suo rammarico per il mancato riconoscimento. La sua reazione al trionfo della collega Jamie Lee Curtis è quindi diventata immediatamente virale.

Oscar 2023 - La reazione di Angela Bassett di fronte alla vittoria di Jamie Lee Curtis

L'asso pigliatutto Everything Everywhere All at Once ha quindi "consegnato" alla veterana di Hollywood Jamie Lee Curtis il suo primo premio Oscar - riconoscimento che sembra premiare, in realtà, più la carriera della star che la singola performance. La vittoria di Curtis, quindi, è stata accolta da un'autentica ovazione, a cui però non ha preso parte Angela Bassett. L'attrice è infatti rimasta impassibile, manifestando il suo rammarico con un'espressione ferita e delusa. La star non si è nemmeno alzata in piedi durante la standing ovation tributata alla collega, seduta invece in prima fila ed assolutamente entusiasta del riconoscimento, ottenuto - per sua stessa ammissione - dopo una carriera costellata di ruoli in film di "genere" - Curtis è diventata famosa come "scream queen" nel franchise Halloween.

Angela Bassett, dunque, ha visto infrangersi il sogno di diventare la prima attrice Marvel a vincere il premio Oscar. Dopo l'exploit di Black Panther - candidato, nel 2019, come miglior film e vincitore di tre statuette - il sequel - Black Panther: Wakanda Forever - si è dovuto "accontentare" dell'Oscar per i migliori costumi, andato a Ruth E. Carter. La reazione dell'interprete della regina Ramonda alla mancata vittoria è diventata, come accennato, immediatamente virale e il web si è diviso fra chi ne ha lodato la spontaneità e chi ne ha criticato l'atteggiamento antisportivo e decisamente poco elegante. Nonostante la vittoria in una sola categoria, Black Panther: Wakanda Forever ha ottenuto il suo momento di gloria, grazie alla straordinaria performance di Rihanna - candidata per la canzone Lift Me Up - introdotta da un commosso discorso di Danai Gurira, che ha ricordato l'amico e collega Chadwick Boseman, indimenticato Re T'Challa del MCU, scomparso prematuramente nel 2020, a soli 43 anni. Everything Everywhere All at Once ha invece portato a casa ben 7 premi Oscar - miglior film, regia, attrice protagonista (Michelle Yeoh), montaggio, sceneggiatura originale e miglior attore ed attrice non protagonista, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis.