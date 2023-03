Oscar 2023, Niente di nuovo sul fronte occidentale, quattro premi per un film di guerra diverso

News Cinema

Con i suoi quattro Oscar 2023, Niente di nuovo sul fronte occidentale è in un club ristretto: sono pochi i film stranieri ad aver vinto così tante statuette. Il regista tedesco Edward Berger spiega con quale spirito sia stato realizzato questo nuovo adattamento del celebre romanzo.

Nove nomination, quattro premi Oscar 2023 portati a casa: il film tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale, diretto da Edward Berger, potrà non aver fatto discutere come Everything Everywhere All at Once, ma appartiene al ristretto club dei film stranieri ad aver conquistato più statuette nelle altre categorie. Oltre infatti a vincere l'Oscar come miglior film internazionale, ha portato a casa le statuette per migliori musiche (Volker Bertelmann), migliore fotografia (James Friend) e migliore scenografia (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper). In sala stampa, il regista ha spiegato da dove arrivi l'idea di adattare ancora il celebre romanzo.



Niente di nuovo sul fronte occidentale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Niente di nuovo sul fronte occidentale, quattro premi Oscar 2023 per un film di guerra diverso

Fanny and Alexander, La tigre e il dragone e Parasite: con questi tre lungometraggi Niente di nuovo sul fronte occidentale, originale tedesco targato Netflix, nuovo adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque, condivide ben quattro premi Oscar dati a un film straniero, o come si dice da qualche tempo "internazionale". Il regista Edward Berger, in questo momento al lavoro su Conclave (interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow John Lithgow), ha spiegato in sala stampa quale fosse lo spirito che ha animato l'inizio dei lavori su questa grande produzione... e quale significato abbia assunto il film suo malgrado, dopo lo scoppio della guerra su suolo europeo oltre un anno fa.

Abbiamo cercato di fare un film sul nostro passato, sulla nostra responsabilità in Germania verso la nostra storia. Avevamo l'urgenza di parlare del nostro senso di colpa, della nostra vergogna per il terrore che abbiamo causato nelle due guerre mondiali. E mentre stavamo finendo il film, ci siamo trovati a parlare del presente. Un nuovo terrore è esploso, non pensavamo che sarebbe successo di nuovo in Europa. Il libro stesso, se lo rileggiamo, dice: "Arriverà il momento in cui smetteremo di compiere ancora gli stessi errori".

Con quest'animo, un film bellico come Niente di nuovo sul fronte occidentale non può avere lo stesso sapore dei film sulle guerre mondiali ai quali siamo abituati. Berger ne è consapevole, e evidenzia bene quale sia la differenza di fondo tra un'opera come la sua e un Salvate il soldato Ryan.

Ogni volta che guardo film di guerra americani o inglesi, li adoro ma noto che sono raccontati da una prospettiva molto diversa, a loro è concesso avere la prospettiva della vittoria. È concesso loro di mostrare orgoglio e onore per quello che l'America fece nella guerra, perché liberò l'Europa dal fascismo nella Seconda Guerra Mondiale, e fu trascinata nella Prima anche se vi si oppose. Non ebbe scelta, in un certo senso. È logico che quei film appaiano molto diversi, e ho pensato come sarebbe stato interessante mostrare un film tedesco che non può avere eroi, nel quale ogni morte è solo un'altra vita persa. Non c'è nessun eroe alla fine, nessuno può sopravvivere. Perché sappiamo tutti cos'è successo nella storia, ogni decisione creativa che abbiamo preso nel film l'abbiamo presa con un senso di responsabilità e anche senso di colpa. Questo lo rende molto diverso da un film americano o inglese, e ho pensato che fosse un sentimento degno di essere condiviso.