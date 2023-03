Oscar 2023 - Ke Huy Quan e la reunion con Harrison Ford: l'abbraccio fra i due attori ha commosso la platea

News Cinema

Ke Huy Quan, durante la premiazione di Everything Everywhere All at Once come miglior film, si è riunito ad Harrison Ford, con il quale aveva condiviso il set da bambino, in Indiana Jones ed il tempio maledetto.

Ieri sera - 12 marzo - Everything Everywhere All at Once ha (ri)scritto la Storia dell'Academy, vincendo ben 7 premi Oscar fra le categorie principali - miglior film, regia, sceneggiatura originale, montaggio, attrice protagonista (Michelle Yeoh) e miglior attore ed attrice non protagonista, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Fra premi che sembrano più un riconoscimento alla carriera ed altri vessati da polemiche e critiche, l'Oscar assegnato a Quan è forse l'unico riconoscimento della pellicola ad essere stato ben accolto. L'attore di origini vietnamite ha infatti commosso e trascinato la platea con un lungo e sentito discorso - avvenuto ad inizio cerimonia -, prendendosi poi il giusto - e meritato - spazio sul palco all'annuncio della vittoria come miglior film di Everything Everywhere All at Once. Quan, sul palco del Dolby Theatre, si è infatti riunito ad Harrison Ford, lasciandosi andare ad un lungo e liberatorio abbraccio.

Ke Huy Quan - L'abbraccio con Harrison Ford e il ricordo delle proprie origini

Ke Huy Quan - lanciato prematuramente nell'Olimpo di Hollywood da bambino, con I Goniees - ha debuttato, ben trentotto anni fa, ad Indiana Jones e il tempio maledetto - vestiva i panni di Shorty Round. Ieri, sul palco del Dolby Theatre, si è quindi riunito ad Harrison Ford, chiamato a presentare la categoria "miglior film". Le strade dei due attori si erano già incrociate durante l'Award Season, ma l'abbraccio liberatorio fra Quan e Ford - orgoglioso di aver contribuito alla carriera della star - ha coronato il periodo d'oro di Quan, vincitore indiscusso di quasi tutti i premi di questa stagione. Sparito per anni dopo il suo debutto da ragazzino - aveva solamente tredici anni quanto ha partecipato al secondo capitolo delle avventure di Indiana Jones - Ke Huy Quan è tornato alla ribalta con lo straordinario ruolo in Everything Everywhere All at Once. Un riconoscimento che risplende di rivalsa e dedizione, esattamente come quello vinto da Brendan Fraser per The Whale - le due star, per uno strano gioco del destino, avevano condiviso il set nel 1992, nella commedia Il mio amico scongelato. Ke Huy Quan, dunque, non ha mai dimenticato le sue origini, cinematografiche e personali. Eterno riconoscente nei confronti di Steven Spielberg, ha ricordato - nel discorso di accettazione del premio come miglior attore non protagonista - i suoi genitori e la sua infanzia vissuta in un campo profughi:

Il mio viaggio è iniziato su una barca, poi è proseguito per un anno in un campo profughi. Dicono che storie come queste si vedono solo nei film. E non posso credere che sia successo proprio a me. Questo è il sogno americano! Mia moglie ha passato ogni mese di ogni anno, per ben per vent’anni, a dirmi che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. I sogni sono qualcosa in cui bisogna credere, io mi ero quasi arreso al mio. Voglio dire a tutti voi che siete lì fuori: tenete in vita i vostri sogni!

L'attore è poi tornato sul palco con il resto del team di Everything Everywhere All at Once per la premiazione come "miglior film", dando vita ad uno dei momenti più toccanti di questa altalenante cerimonia degli Oscar: l'abbraccio con Harrison Ford.