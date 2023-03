Oscar 2023, Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a vincere il premio come Miglior attrice protagonista

News Cinema

La vittoria di Michelle Yeoh nella categoria Miglior attrice protagonista è un nuovo record: Yeoh è la prima attrice asiatica a vincere il prestigioso premio.

Michelle Yeoh ha trionfato nella notte degli Oscar 2023 vincendo la statuetta come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once - che si è portato a casa il premio come Miglior Film - diventando così la prima attrice asiatica a vincere nella categoria di Miglior attrice protagonista.

Oscar 2023, Michelle Yeoh trionfa come Miglior attrice protagonista: "Questo premio è un faro di speranza"

Con questa vittoria, Michelle Yeoh è diventata la prima attrice asiatica a vincere come Miglior attrice protagonista, battendo rivali del calibro di Cate Blanchett e Michelle Williams, e diventando anche la seconda donna non bianca a trionfare nella categoria. Prima di lei, solo Halle Berry, nel 2002 per Monster's Ball, aveva ottenuto il riconoscimento, ma in 93 anni l'Oscar è sempre andato ad attrici bianche o che si facevano passare per bianche, come Luise Rainer, che vinse nel 1938 interpretando il personaggio asiatico di O-Lan nel film The Good Earth. Altre vincitrici come Vivien Leigh, Cher o Natalie Portman, pur avendo connessioni con il mondo e la comunità asiatica, non si consideravano tali, perciò, la vittoria di Yeoh acquista ancora più valore:

"Per tutti i ragazzi e le ragazze che sono come me e che mi guardano stasera, questo premio è un faro di speranza e possibilità. Non lasciate che nessuno vi dica che avete superato il picco. Stasera, abbiamo infranto quel soffitto di vetro. Questo è per la comunità asiatica, ma anche per chiunque sia stato identificato come minoranza. Meritiamo di essere visti. Meritiamo di avere pari opportunità e di potersi sedere al tavolo. Questo è tutto ciò che chiediamo, dateci questa opportunità, fateci dimostrare che ne valiamo la pena"

Oscar 2023 - ecco tutti i vincitori Leggi anche

L'attrice era anche la candidata più anziana, a 60 anni, a essere nominata nella categoria di Miglior attrice protagonista e con questa vittoria segna davvero un traguardo importantissimo. Michelle Yeoh ha iniziato la sua carriera in Cina, interpretando ruoli da protagonista in film d'azione, per poi fare il suo debutto a Hollywood nel 1997 in un film di James Bond, per poi costruire una carriera di grande livello, fino a questo storico riconoscimento:

"Voglio dedicare questo premio a mia mamma, a tutte le madri del mondo, perché sono loro le vere supereroine e senza di loro, nessuno di noi sarebbe qui stanotte"