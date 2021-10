Il Joker 2 con Joaquin Phoenix si muove? La risposta dell'interessato

News Cinema

Impegnato a promuovere il suo nuovo C'mon C'mon e a recitare sul set di Disappointment Blvd., Joaquin Phoenix ha parlato del possibile Joker 2. Ci sono novità?

Si farà un Joker 2 con Joaquin Phoenix? Sappiamo che né lui né il regista Todd Phillips avevano escluso la possibilità, e che anzi il progetto si stava effettivamente muovendo alla Warner Bros., ma con quale velocità? Non sembra particolarmente alta, sicuramente anche per via degli incastri più difficoltosi dettati dalla pandemia. Phoenix, che in questo periodo è impegnato a promuovere l'indie C'mon C'mon di Mike Mills, ed è anche sul set del Disappointment Blvd. di Ari Aster, ha risposto con il suo solito stile laconico a qualche domanda in merito rivoltagli da The Playlist:

Non lo so. Sin da quando stavamo girando, abbiamo cominciato a pensare: questo è un tipo interessante. Ci sono delle cose che potremmo fare con lui, esplorarlo meglio. Ma se mi chiedete se poi effettivamente lo faremo? Non lo so.