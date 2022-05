I capolavori del cinema italiano in streaming: gli anni '70

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming di un decennio fondamentale per la nostra cinematografia. Ecco i nostri film italiani del cuore degli anni '70.

Dopo aver passato in rassegna gli anni ‘80 e ‘90 torniamo oggi indietro e proviamo a scegliere quali sono stati i migliori film in streaming degli anni ‘70 per quanto riguarda il nostro cinema. Vogliamo subito precisare che mancano (clamorosamente) all’appello delle piattaforme titoli come Amarcord di Federico Fellini, C’eravamo tanto amati di Ettore Scola e Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller: tre titoli che, in particolar modo l’ultimo, sarebbero quasi sicuramente entrati nella cinquina sottostante. Poco importa comunque, in quanto le opere scelte rimangono ad ogni modo di qualità altissima, a testimonianza che si è trattato di un decennio ricchissimo di forza propositiva per il nostro cinema. Buona lettura.

I migliori film italiani in streaming degli anni ‘70

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Ultimo tango a Parigi

Film d’amore e d’anarchia

Fantozzi

Una giornata particolare

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970)

Il decennio si apre col capolavoro diretto da Elio Petri che vede protagonista uno straordinario Gian Maria Volonté. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto racconta la realtà dell'Italia del periodo attraverso la lente deformante del cinema grottesco, ma mantenendo una presa sul reale di incredibile potenza. Un film tagliente, asfissiante e con delle trovate di sceneggiatura e regia uniche nel loro genere. Arrivano la nomination all’Oscar per lo script e la statuetta per il miglior film straniero. Un’opera sontuosa e avvelenata, ritratto arcigno di quello che stavamo vivendo…Disponibile su NOW.

Ultimo tango a Parigi (1972)

Ultimo Tango a Parigi: Trailer Ufficiale versione restaurata - HD

Un film che ancora oggi rimane sintesi inarrivata di forma e contenuto, ovvero della messa scena stilizzata e impetuosa di una elaborazione della perdita impossibile, autodistruttiva e selvaggia. Marlon Brando concede tutto se stesso a un personaggio vibrante, sensuale, già destinato all’oblio. Ultimo tango a Parigi scandalizza, finisce al rogo, diventa storia del cinema internazionale scritta con il dolore e lo sguardo. Nomination agli Oscar per la miglior regia di Bernardo Bertolucci e il miglior attore protagonista. Cinema di visione e istinto, un connubio che organizza il delirio come forma filmica. Disponibile su NOW.

Film d’amore e d’anarchia (1973)

Il racconto di una storia d’amore impossibile tra una prostituta dal cuore d’oro e un settentrionale venuto a Roma per assassinare Benito Mussolini. Mariangela Melato e un Giancarlo Giannini encomiabili (Palma d’Oro a Cannes per l’attore) fanno di Film d’amore e d’anarchia un gioiello nella filmografia di Lina Wertmüller, uno spaccato storico filtrato come sempre attraverso il suo stile strabordante e nerissimo. Film intenso, appassionato e alla fine anche commovente. Meno celebrato di altri cult-movie della regista, ma a nostro avviso davvero tra i migliori. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fantozzi (1975)

Fantozzi: Trailer evento speciale - HD

Lo spaccato satirico e grottesco della nostra società piccolo-borghese viene messo in scena da Luciano Salce con un’attenzione ai particolari ficcante e spietata. Fantozzi è un concentrato contraddittorio e irresistibile di ipocrisia, bassezza umana, buoni sentimenti, orgoglio e inettitudine. Irresistibile Paolo Villaggio, che regala al personaggio iconico un'interpretazione da leggenda. Impossibile non amare questo lungometraggio, che ancora oggi ci prende in giro e ci sbeffeggia come nessun altro ha saputo fare. Impareggiabile Ragioniere! Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, Disney +.

Una giornata particolare (1977)

Un incontro casuale in un giorno in cui Roma e l'Italia si sono piegate all’orrore del fascismo e del nazismo. La non-storia d’amore tra due anime sole, perse e pronte al sacrificio. Sophia Loren e Marcello Mastroianni non sono mai stati così in sintonia nel mostrare il dolore, la solitudine, lo sconforto di chi viene lasciato indietro, magari anche soltanto a casa. Ettore Scola fa di Una giornata particolare il suo ennesimo, indimenticabile capolavoro da camera. Mastroianni ottenne la sua seconda nomination all’Oscar. Da brividi. Disponibile su CHILI, NOW.