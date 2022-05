I capolavori del cinema italiano: i migliori film degli anni '80 in streaming

News Cinema

Un decennio complesso per la nostra industria cinematografica ha saputo comunque regalarci titoli indimenticabili. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo scelto.

Gli anni ‘80 sono stati il decennio probabilmente più complesso per la cinematografia italiana: una serie di cause tra loro contingenti avevano portato a una crisi irreversibile del sistema industriale a partire dal decennio precedente, chiudendo definitivamente la stagione della "Commedia all’Italiana”, fondamentale per la salute del mercato delle sale cinematografiche. Nonostante una crisi economica gli anni ‘80 hanno però consentito ad alcuni dei nostri autori più rinomati di realizzare i loro capolavori, come dimostrano i film in streaming selezionati qui sotto. Dobbiamo aggiungere un paio di titoli che a nostro avviso avrebbero potuto entrare nella cinquina sottostante, ovvero La leggenda del santo bevitore (1988) di Ermanno Olmi e soprattutto La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani. Purtroppo sono sono disponibili in streaming, una mancanza a cui speriamo si rimedi al più presto. Buona lettura

Cinque capolavori in streaming del cinema italiani degli anni ‘80

C’era una volta in America

La messa è finita

La famiglia

L’ultimo imperatore

Nuovo cinema Paradiso

C’era una volta in America (1984)

C'era una volta in America: Trailer italiano della nuova versione restaurata del film

Affrancarsi dal western per dirigere il suo gangster-movie: Sergio Leone rilegge l’immaginario del genere regalandoci un’epopea romantica e disincantata che fonda il proprio immaginario. Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Jennifer Connelly: C’era una volta in America si muove tra intimismo e potenza della messa in scena. La sequenza del dolce che il bambino divora invece di scambiarlo per sesso è il centro emozionale del film. Un viaggio nel cinema indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La messa è finita (1985)

Molti avrebbero scelto Bianca, lo sappiamo. Ma a nostro avviso La messa è finita scava più a fondo nel dolore di vivere che Nanni Moretti metteva nei suoi film di quel periodo, e ci presenta una Roma ancora ferita dal terorrismo e violenta nella sua natura sanguigna. Una tragedia personale splendidamente messa in scena con un finale malinconico e commovente. Uno dei nostri film preferiti in assoluto non solo del decennio e di Nanni Moretti, ma dell’intera storia del nostro cinema. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, NOW.

La famiglia (1986)

Il volto maggiormente intimista e composto di Ettore Scola al servizio di un gruppo di attori impagabili quali Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant e Philippe Noiret. Ambientato interamente dentro un appartamento che vede scorrere i decenni, La famiglia racconta l’Italia e la sua istituzione primaria come nessun film ha saputo fare in quel periodo, con affetto e attenzione alle psicologie, ai sentimenti, al non detto. Nomination all'Oscar come miglior film straniero. Forse il capolavoro di Ettore Scola. Uno che di grandi film ne ha fatti tanti…Disponibile su CHILI, NOW.

L’ultimo imperatore (1987)

L'ultimo imperatore: Torna sul grande schermo in 3D - una clip

La coproduzione internazionale che regala a Bernardo Bertolucci l’Oscar per la regia - insieme ad altri otto compreso quello per il film - è uno spettacolo maestoso e raffinato, che coniuga con arte sopraffina la visione personale dell’autore con il racconto della Storia. Un ritratto umano sofisticato e commovente, raccontato attraverso un discorso narrativo fluido e splendidamente ritmato. L’ultimo imperatore è il fiore all’occhiello di un modo di intendere il cinema come sorpresa, esposizione del dolore umano, interpretazione dello stesso. Film unico. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Nuovo cinema Paradiso (1988)

A sorpresa Giuseppe Tornatore dirige il film che scuote il nostro cinema nel profondo, che diventa un omaggio al cinema stesso e alla sua magia. Ancora Philippe Noiret e un gruppo di attori senza eguali fanno di Nuovo cinema Paradiso un film di culto, che guadagna l'Oscar come miglior film straniero e scrive una pagina fondamentale della nostra cinematografia, Impossibile non commuoversi per un finale perfetto. Il cuore messo in ogni fotogramma. Disponibile su Rai Play.