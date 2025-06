Gary Oldman: "Mi chiedevano sempre di fare il cattivo, a un certo punto mi sono stancato"

News Cinema

Ospite di Variety, Gary Oldman ha con ironia ricordato il momento della sua carriera in cui gli chiedevano solo di interpretare villain. Come spiega, all'inizio è divertente, ma poi gli stimoli evaporano. E ha dato uno stop.

Gary Oldman è un grandissimo attore, uno dei più grandi in circolazione, e pensiamo che pochi abbiano dubbi a riguardo: molti di noi l'hanno individuato una trentina d'anni or sono quando fu Dracula per Francis Ford Coppola o lo strafatto gangster Stansfield in Léon di Luc Besson, ruoli più o meno legati a personaggi mefistofelici. Gary ha accettato il gioco proposto anche a lui da Variety, con la serie su YouTube "Know Their Lines", dove attori e attrici celebri devono riconoscere uno dei loro film a partire da una battuta che vi hanno pronunciato. Con una flemma e un'eleganza lontanissime dall'aggressività, Oldman ha rivelato la sua posizione sul "type casting" che decenni fa stava un po' limitando la sua carriera... Leggi anche Dracula di Bram Stoker, Gary Oldman svela cosa (o meglio chi) lo ha spinto a dire sì al ruolo

Gary Oldman e i ruoli da cattivo: "A un certo punto ho dovuto dire basta"

Classe 1958, Gary Oldman scherza sulla sua partecipazione alla saga di Harry Potter come Sirius Black in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (2004): "Ormai avrei l'età giusta per fare Silente!" In effetti l'Oldman attuale, passato di recente per Parthenope di Paolo Sorrentino, Oscar nel 2018 per la sua metamorfosi in Winston Churchill in L'ora più buia, suona proprio come un saggio, pacato gentiluomo londinese. Appassionato di recitazione dall'età di quindici anni, con un debutto cinematografico come Sid Vicious in Sid & Nancy nel 1986, Oldman è entrato nei radar del grande pubblico con film in cui interpretava ruoli malvagi, seppur non tutti con la stessa sfumatura: Dracula di Bram Stoker (1992) ha poco a che fare con Léon (1994), ma questi lungometraggi, come i successivi Il quinto elemento, Lost in Space, Air Force One, Hannibal, hanno in comune l'uso dell'artista in parti da villain. Essere così ricercato faceva piacere, ma Gary sapeva di essere più duttile, così proprio dagli Harry Potter e dai Batman di Christopher Nolan, dov'è stato un compassato Gordon, ha deciso di ricordare a tutti che il suo registro era più flessibile. Oggi ricorda quel periodo:

Per un po' mi sono trovato a fare lo stesso tipo di ruolo. Sono diventato il punto di riferimento quando ti serviva un villain. Tipo: "Oh, ci serve un cattivo, chiamiamo Gary". Non so come sia successo, ma successe. Per un periodo è stato divertente, ma alla fine ho dovuto dire basta. Cominciava a stancare. Ma sono parti divertenti da interpretare. [Personaggi come Zachary Smith di Lost in Space e Zorg del Quinto Elemento] sono cattivi da fumetto. Lost In Space fu uno spasso, c'era un grande cast. Pensai che la storia fosse un po' sovraccarica, troppo film per sole due ore. Ma era un cattivo divertente da ritrarre, un po' autoironico.