Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo: dal 15 aprile a Palazzo Barberini un'imperdibile mostra di inediti

Nella meravigliosa cornice di Palazzo Barberini a Roma si apre il 15 aprile fino al 25 settembre la mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo", con bozzetti, maquette e concept art dei capolavori animati dello Studio per la prima volta esposti in pubblico.

Dal 15 aprile al 25 settembre i romani e i turisti avranno la possibilità di vedere una mostra davvero inedita e straordinaria, ospitata, per di più, nelle splendide sale del Museo di Palazzo Barberini. Si intitola "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" e permette per la prima volta agli spettatori di assistere al processo creativo che porterà poi al prodotto finale degli immortali film d'animazione della Casa del Topo. Dai primi bozzetti, spesso a matita, ai veri e propri quadri realizzati con varie tecniche (quella che oggi viene chiamata "concept art"), dai cortometraggi degli anni Trenta attraversando i classici per arrivare fino a Frozen II. La mostra ha una particolarità unica: si tratta di 200 opere d'arte che appartengono all'Archivio Disney, che non è aperto al pubblico. Un'occasione dunque più unica che rara per assistere a cosa c'era prima dei capolavori che abbiamo visto al cinema: dalla fonte scritta alla storia e alla creazione dei personaggi che abbiamo visto sul grande schermo. Non manca una parte didattica e interattiva dedicata ai bambini, a quelli veri e a quelli che lo sono rimasti.

Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo: articolazione della Mostra

A introdurre l'esposizione alla stampa sono stati Paola Campitelli de Il Sole 24 ore (la mostra e il catalogo nascono dalla collaborazione tra il gruppo e Palazzo Barberini), la direttrice delle Gallerie Nazionali d'Arte antica Flaminia Gennari Santori, Kristen McCormick, direttrice della Walt Disney Animation Research Library, che ha fornito gli originali in mostra e il curatore, il giornalista, storico e critico del cinema d'animazione, nonché grande esperto del mondo Disney, Federico Fiecconi. La mostra, che ha avuto un primo allestimento al Mudec di Milano, è incentrata soprattutto sul progetto creativo e sullo storytelling, l'arte di raccontare, come indica il titolo. Partendo dalle storie della tradizione orale e dalle favole europee, gli artisti in forza alla Disney hanno creato un mondo disegnato denso di suggestioni e capace di affascinarci ancora oggi. Se le tecniche, con l'avvento dell'animazione digitale, sono cambiate, non cambia la passione e il perfezionismo di ogni singolo artista incaricato di abbozzare personaggi, linee narrative e gag a cui gli animatori daranno poi vita in un processo che può durare anni. Non si vedranno dunque i film compiuti, ma nei numerosi video che accompagnano i percorsi espositivi sono messi fianco a fianco i disegni originari e le relative clip del prodotto finale. In mostra ci sono 200 lavori, scelti con certosina pazienza su oltre 65 milioni di esemplari da una library da cui gli artisti Disney attingono per ispirazione e che non è aperta al pubblico, dagli anni Trenta coi primi cortometraggi (I Tre Porcellini, The Goddess of Spring, L'eroico Ammazzasette o Il piccolo sarto coraggioso), passando poi per i celebri lungometraggi, da Biancaneve e i sette nani a Frozen 2: Il segreto di Arendell.

Le quattro sezioni e gli artisti della mostra

Il percorso della mostra, che inizia da un gigantesco libro animato su cui scorrono le immagini dei film, come quelli che aprivano alcuni classici lungometraggi, si articola in quattro sezioni: Mito, Favole, Leggende e Fiabe. Dalle storie degli dei dell'Olimpo che ritroviamo in Fantasia (nella Pastorale di Beethoven) a Hercules, gli animatori Disney hanno spesso preso spunto dalla mitologia. Le favole vedono il predominio degli animali antropomorfi. Le leggende sono il regno di Robin Hood e il Re Artù de La spada nella roccia e naturalmente le fiabe vedono le storie delle celebri principesse, da Biancaneve a Frozen, da La bella addormentata nel bosco e Cenerentola a La sirenetta. Lo spettatore vedrà i primi abbozzi dei suoi eroi e delle sue eroine preferite, i primi storyboard, le maquette e veri e propri dipinti che illustrano con arte sopraffina la nascita di questi capolavori. Tanti gli europei, come ha sottolineato Federico Fiecconi, che nell'era d'ora dei cartoni animati Disney hanno prestato il loro talento e le loro influenze artistiche allo Studio: lo svizzero Albert Hurter, il più anziano collaboratore di Walt Disney al'epoca, che ha creato autentici capolavori, lo svedese Gustav Tenggren, che lavorò tra gli altri su Biancaneve e Pinocchio, il danese Kay Nielsen che collaborò a Fantasia e schizzò il primo abbozzo della futura Sirenetta, 50 anni prima della sua realizzazione, l'italo americano James Bodrero, autore del Bacco con l'asinello in Fantasia. Tra le opere in mostra ci sono quelle di due dei "grandi vecchi della Disney", Ollie Thomas e Frank Johnston, della pioniera Mary Blair, di Andres Deja, Hamilton Luske e moltissimi altri.

Disney: L'arte di raccontare storie senza tempo: il Catalogo e le informazioni pratiche

Completa l'esposizione, che termina nell'affascinante Infinity Room di Frozen, un bellissimo catalogo edito da 24 ore Cultura con molti saggi originali, una biografia di Walt Disney e soprattutto la possibilità di poter tenere con sé e guardare nel dettaglio le opere esposte con tutte le informazioni relative su autori, opera e anno.

La mostra è aperta dal lunedì alla domenica: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30 e gli altri giorni dalle 9.30 alle 19.30, tranne i giorni di festa nazionale in cui resta chiuso. Il biglietto ha un prezzo di 15 euro, ridotto 13. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito https://mostradisneyroma.it/mostra/

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di visitare questo affascinante dietro le quinte, una vera e propria origin story, dei film che avete tanto amato, magari in una visita congiunta con la magnifica Galleria Nazionale d'Arte antica di Palazzo Barberini. Un percorso consigliatissimo dai capolavori dell'arte di ieri a quelli di oggi, di cui i film d'animazione Disney sono un fulgido esempio.