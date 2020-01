Fan di YOU? 10 Serie TV thriller da vedere dopo aver finito la seconda stagione

Speciali Serie TV

Da American Crime Story a Killing Eve, i titoli da recuperare se vi manca Joe Goldberg.

Avete guardato tutta d'un fiato la seconda stagione di YOU in streaming su Netflix e ora siete alla ricerca di un'altra Serie TV che colmi il vuoto lasciato dalla fine dell'intrigante storia del bello e pericoloso killer interpretato da Penn Badgley? Se siete tra coloro che hanno sviluppato - è il caso di dirlo - un'ossessione verso l'apprezzato thriller psicologico di Netflix e non riuscite proprio ad aspettare un altro anno fino all'uscita della terza stagione, la migliore soluzione è gettarsi a capofitto nella visione di una nuova Serie TV. Joe Goldberg/Will Bettelheim non è l'unico enigmatico antieroe della TV e ci sono altre storie che potrebbero appassionarvi. Ecco una lista di 10 Serie TV che potrebbero piacervi allo stesso modo di YOU.

10 Serie TV simili a YOU di Netflix

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Bates Motel

Castle Rock

Dexter

Dirty John

Hannibal

Killing Eve

Mindhunter

Pretty Little Liars

The Fall

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace

Dove vederla: Netflix

La seconda stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy si concentra sul personaggio di Andrew Cunanan, il famoso assassino che nell'estate del 1997 uccise cinque persone, compreso lo stilista Gianni Versace, raggiunto da un colpo di pistola davanti alla porta della sua residenza a Miami. American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace segue l'ossessione del giovane e le circostanze che lo hanno condotto fino alla porta del famoso designer. La performance di Darren Criss, che interpreta Cunanan, è encomiabile e gli ha fatto guadagnare un Golden Globe.

Bates Motel

Dove vederla: Netflix

A proposito di serial killer, quale assassino è più famoso di quello immortalato da Alfred Hitchcock nel suo Psycho? Bates Motel racconta gli anni giovanili di Norman Bates (Freddie Highmore) mentre insieme alla madre Norma (Vera Farmiga) si trasferisce in una piccola città costiera. Lo show mostra la morbosa relazione tra madre e figlio. I fan di YOU potrebbero notare qualche similitudine tra la relazione di Norma e Norman e quella di Joe con sua madre, anticipata nel corso della seconda stagione della serie di Netflix.

Castle Rock

Castle Rock è una serie antologica basata sulle storie e sui personaggi creati da Stephen King. La seconda stagione è incentrata sul controverso personaggio della psicopatica Annie Wilkes, interpretata da Lizzy Caplan. Incline a commettere atti violenti, cerca di essere una persona buona nei confronti di sua figlia tenendo nascosta la sua vera natura. La serie è particolarmente dark e ricca di suspense, elementi che la rendono perfetta per chi ha amato i cliffhanger scioccanti negli episodi di YOU.

Dexter

Dove vederla: NOW TV

Il paragone con uno dei serial killer più famosi del piccolo schermo viene automatico. Sia Dexter che Joe sono in segreto spietati assassini che appaiono invece, a chi è vicino a loro, amabili e cordiali. Proprio come fa il personaggio interpretato da Michael C. Hall, anche quello interpretato da Penn Bagdley non comprende fino in fondo la sua natura criminale sentendosi dalla parte giusta e autogiustificandosi per tutti gli omicidi di cui è colpevole.

Dirty John

Dove vederla: Netflix

Con Connie Britton ed Eric Bana, Dirty John racconta la storia vera di Debra Newell, una designer di interni che si lascia trascinare in una contorta relazione con un uomo che si rivela un bugiardo. John Meehan, interpretato da Bana, ricorda molto Joe Goldberg: è affascinante, premuroso e bello ma nasconde dei segreti potenzialmente pericolosi.

Hannibal

Hannibal regala una nuova versione di uno dei killer più famosi di tutti i tempi, il brillante psichiatra Hannibal Lecter interpretato qui da un eccellente Mads Mikkelsen. Nella serie Will Graham (Hugg Dancy) è un brillante profiler dell'FBI che inizia a collaborare con il protagonista per stanare feroci serial killer. Ma Will non sa il suo interlocutore ha in comune con questi assassini più di quanto immagina.

Killing Eve

Dove vederla: TIMvision

In Killing Eve Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) sono due donne che non potrebbero essere più diversa l'una dall'altra; la prima è un'addetta alla sicurezza per l'MI5, la seconda una spietata killer; si danno la caccia eppure sono affascinate l'una dalla vita dell'altra. Il loro rapporto ricorda, per certi aspetti, quello che ha Will con le sue vittime. E le due serie condividono una forte componente thriller.

Mindhunter

Dove vederla: Netflix

Per chi vuole entrare nella mente di un serial killer come (o anche peggio) di Joe, Mindhunter è la serie perfetta. Il crime drama con Jonathan Groff segue le indagini condotte da due agenti dell'FBI che, tra gli anni '70 e gli anni '80, furono i primi a studiare la psicologia dei criminali. Una lezione per chi vorrebbe comprendere meglio Joe Goldberg.

Pretty Little Liars

Dove vederla: Netflix

Pretty Little Liars segue la storia di Alison DiLaurentis, una ragazza che scompare misteriosamente nella cittadina di Rosewood. Dopo la sua sparizione, i suoi amici vengono tormentati da una strana persona che si firma semplicemente "A".La serie condivide con YOU la suspense, i colpi di scena e i personaggi con identità nascoste. Dettaglio non trascurabile: nel cast c'è Shay Mitchell, interprete di Peach nella prima stagione di YOU.

The Fall

In The Fall Jamie Dornan interpreta uno stalker e un serial killer che conduce una doppia vita comportandosi alla luce del sole come un marito e un padre esemplare. Gillian Anderson è Stella Gibson, una detective arrivata a Belfast per risolvere i casi legati a una serie di misteriosi omicidi e individuare, una volta per tutte, l'assassino che, intanto, continua ad agire nell'ombra. Nella serie, i fan di YOU ritroveranno alcune delle atmosfere cupe presenti nel thriller di Netflix, oltre a un protagonista straordinariamente affascinante.

Queste erano le serie che vi consigliamo di vedere in attesa della terza stagione di YOU, che arriverà in streaming su Netflix verso la fine dell'anno o all'inizio del 2021. Se siete grandi fan delle Serie TV ricche di suspense e crimini, potete anche dare un'occhiata alla nostra collezione di Serie TV crime.