Tutti tranne te: alla scoperta degli splendidi protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell

Nelle nostre sale l'amore arriva prima di San Valentino con la commedia romantica di Will Gluck Tutti tranne te, al cinema da oggi, che ci ricorda le screwball comedy della Hollywood dei tempi d'oro ed è interpretata da Sydney Sweeney e Glen Powell, di cui vi raccontiamo la carriera.

Quando in una commedia romantica, pur sapendo che i protagonisti finiranno per innamorarsi, ci divertiamo un mondo a scoprire in che modo passeranno dai litigi e dall'odio reciproco al "e vissero felici e contenti", significa che il regista, gli sceneggiatori e gli attori protagonisti hanno fatto un ottimo lavoro. Nel caso di Tutti tranne te (al cinema da oggi, 25 gennaio, distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Sony Pictures), vuol dire anche essere stati capaci di resuscitare un genere molto in voga nel cinema americano degli anni '30 e '40: quella screwball comedy inaugurata da Accadde una notte di Frank Capra e diventata ottimo terreno di gioco per Cary Grant e Katharine Hepburn, Gary Cooper e Barbara Stanwyck e così via. Il termine screwball deriva dal baseball (e significa palla girata a vite, quindi irregolare e imprevedibile) e al cinema si traduce in dialoghi al vetriolo, scaramucce, tiri mancini, dispetti e sorprese che, solo sul finale, lasciano il posto al sentimento.





Il regista Will Gluck ha già diretto una rom com con qualcosa di una screwball comedy, e cioè Amici di letto, per poi specializzarsi, per così dire, in film per bambini o per tutta la famiglia come Annie, Peter Rabbit e Peter Rabbit 2. Adesso però, è tornato a parlar d'amore e, in questo inverno tutto sommato temperato, ci porta in Australia per un matrimonio al quale sono invitati un uomo e una donna che, dopo un primo favoloso incontro, si sono allontanati e si detestano cordialmente. Sono biondi e bellissimi e si chiamano Bea e Ben. Proprio come Claudette Colbert e Clark Gable nel sopracitato Accadde una notte, sono "obbligati" a trascorrere qualche giorno insieme e, tra una frecciatina e l’altra e una serie di buffi incidenti, troveranno il modo di dichiararsi eterno amore.



Tutti tranne te: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Sydney Sweeney e Glen Powell - HD

A interpretare in Tutti tranne te Bea e Ben, che sono belli, biondi e con un fisico mozzafiato, sono Glen Powell e Sydney Sweeney, e se non siete dei cinefili accaniti, potreste non averli mai visti prima. In realtà Glen Powell l'avrete notato in Top Gun: Maverick, dov'era l'arrogante pilota Hangman, e la sua filmografia è piuttosto nutrita, ma vale la pena di approfondire la conoscenza e di raccontarvi qualcosa anche di Sydney Sweeney.





Sydney Sweeney

Sydney Sweeney nasce il 12 settembre del 1997 a Spokane, nello stato di Washington, e cresce in Idaho, in una casa di campagna in riva a un lago. Quando frequenta il liceo, si distingue per la sua bravura in numerosi sport: dal calcio al baseball, dallo sci al wakeboard. Impara inoltre diverse lingue e si diploma con il massimo dei voti. La sua passione per la recitazione nasce quando partecipa, come comparsa, a un piccolo film indipendente. Determinata a diventare attrice, la ragazza presenta ai genitori una specie di piano finanziario per i successivi 5 anni della sua vita. Inizialmente lavora soprattutto in spot pubblicitari nelle città di Seattle e Portland, dopodiché, a soli 14 anni, si trasferisce a Los Angeles. Nella città del cinema Sydney comincia ad apparire in alcune serie tv, fra cui Criminal Minds e Grey's Anatomy, e poi ottiene un ruolo un po’ più corposo nella serie teen targata Netflix Everything Sucks! (1996). Successivamente recita nella miniserie HBO Sharp Objects, nella quale è la roommate di Amy Adams. Vista la sua bravura, il personaggio che interpreta viene sviluppato e, trattandosi di una ragazza con un disagio mentale, l'attrice si prepara con dedizione, e così la sua performance viene molto apprezzata. Restando in ambito televisivo, Sydney Sweeney ottiene una parte nella serie dal romanzo di Margaret Atwood The Handmaid’s Tale. Nel 2019 entra a far parte del cast di Euphoria nel ruolo di una ragazza piuttosto promiscua, mentre nel 2021 è una studentessa sarcastica in The White Lotus. Grazie alla sua bravura ottiene una nomination ai Primetime Emmy Awards.





Sydney esordisce al cinema nel 2010 con la commedia zombie ZMD: Zombies of Mass Destruction. Nello stesso anno è nell’horror di John Carpenter The Ward - Il reparto. Nel 2013 arriva l'horror fantascientifico Spiders 3D. Nel 2018 è la volta del thriller Under the Silver Lake, mentre nel 2019 l'attrice ottiene un ruolo da protagonista del film drammatico Clementine. Di lì a poco la ruota della fortuna gira in suo favore e Quentin Tarantino la chiama a recitare in C'era una volta… a Hollywood. La troviamo insieme ad altri membri della setta di Charles Manson nello Spahn Ranch. Lo scorso anno l'attrice ha partecipato al Festival di Berlino con il crime thriller Americana e prossimamente la vedremo nel film Marvel Madame Web, dove interpreta Julia Carpenter.





Glen Powell

Il curriculum di Glen Powell è bello cicciotto, e quindi non comprende soltanto Top Gun: Maverick, nel quale era un pilota della scuola Top Gun piuttosto bravo ma troppo sicuro di sé e presuntuosetto. Lasciateci dire che in Tutti tranne te è lui il motore della comicità. Oltre a combinare disastri di vario genere, si denuda quando crede di avere un ragno velenoso nei pantaloni e canta a cappella la sua canzone del cuore mentre penzola nel cielo attaccato al cavo di un elicottero. È proprio grazie al suo Ben che il film ha qualcosa in più rispetto a tante altre commedie sentimentali, e questo qualcosa in più non è il fisico scultoreo ma un'irresistibile autoironia.

Glen Thomas Powell Jr. nasce ad Austin, in Texas, il 21 ottobre del 1988. Frequenta regolarmente il liceo, dove eccelle nel lacrosse e nel football, dopodiché si iscrive al college. Nel 2007, durante il secondo anno, interpreta un piccolo ruolo in Spy Kids: Missione 3D - Game Over, dove conosce Antonio Banderas e Sylvester Stallone. Nel 2006 lo troviamo in Fast Food Nation di Richard Linklater e ne L'amore giovane, che segna il debutto nella regia di Ethan Hawke. Linklater lo vorrà anche nel cast di Tutti vogliono qualcosa, teen comedy ambientata in Texas nel 1980. Nel 2007 è la volta di The Great Debaters, diretto niente meno che da Denzel Washington. Seguono due parti secondarie, una ne Il Cavaliere Oscuro e una nella commedia romantica Stuck in Love.

Finalmente, nel 2013, Glen Powell smette di essere un comprimario e diventa uno degli interpreti principali del western Red Wing, in cui troviamo anche Bill Paxton, Breann Johnson e il compianto Luke Perry. Un altro ruolo significativo Powell lo interpreta nella commedia romantica del 2018 Set it Up. Nel frattempo, però, ha lavorato in un film candidato all’Oscar: Il diritto di contare. Anche Top Gun: Maverick, uscito nel 2022, ottiene la nomination all'Academy Award per il miglior film. Per il sequel di Top Gun, Powell frequenta per davvero una scuola di volo, che gli viene "offerta" da Tom Cruise, e diventa un pilota. Ovviamente Top Gun Maverick dà una svolta alla carriera del nostro attore, che è protagonista e produttore esecutivo del film di guerra Sulle ali dell'onore e produttore esecutivo e sceneggiatore di Hit Man, commedia d'azione diretta dall'amico Linklater. In futuro lo vedremo in Twisters, film catastrofico che è il seguito del celebre Twister.

Glen Powell ha lavorato anche per il piccolo schermo. Dopo parti marginali nelle più disparate serie, è stato scelto come uno degli interpreti principali di Scream Queens, serie che appartiene al genere commedia horror.