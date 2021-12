Tom Cruise sospeso a un biplano in volo per Mission: Impossible 8: le foto

News Cinema

Sempre più spericolate le acrobazie di Tom Cruise, avvistato in cielo appeso a un biplano in rotazione sul set di Mission: Impossible 8.

Come il mondo sa da un pezzo, Tom Cruise è una di quelle persone che vive di adrenalina. Per effettuare di persona le scene d'azione più acrobatiche e pericolose senza problemi, provando il brivido del rischio, l'attore è diventato anche produttore dei suoi film. Adesso è stato avvistato sul set di Mission: Impossible 8, alle prese con una di quelle scene che fanno restare a bocca aperta.

Tom Cruise sospeso a un biplano in volo in Mission: Impossible 8

Per girare Mission: Impossible 7 in piena pandemia c'è voluto un anno e mezzo, con ripetuti stop e cambi di location in corsa. A quanto sembra, però, le riprese di Mission: Impossible 8, sempre scritto e diretto da Christopher McQuarrie, stanno per il momento andando molto più spedite. E affiorano le prime foto (diffuse da Fox News e riprese sui social, le vedete qua sotto) In cui Tom Cruise - che ha, ricordiamo, 59 anni - sta seduto sull'ala di un biplano (per la precisione un Boeing B75N1 Stearman del 1941) mentre l'aereo compie una rotazione... come Ethan Hunt sia finito lassù è ancora un mistero, ma le immagini sono mozzafiato.

Tom Cruise hangs upside down on wing of plane for 'Mission: Impossible 8' stunthttps://t.co/ge6TGsKXrf pic.twitter.com/zUsXJcGLBV — SeaHawk Updates 🕵🏼‍♂️ (@SeaHawkUpdates) November 28, 2021

Quel puntino lassù nel cielo, ovviamente assicurato da cavi all'aereo, è proprio Tom Cruise. Il prossimo passo, già lo sappiamo, sarà lo spazio profondo. Nell'attesa vi ricordiamo che Mission: Impossible 7 arriverà al cinema il 29 settembre 2022.