Mission Impossible: Tom Cruise lascerà la saga dopo l'ottavo film

Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 saranno gli ultimi due film in cui Tom Cruise interpreterà l'agente Ethan Hunt. La triste notizia arriva da Variety.

La notizia magari vi sorprenderà e comunque non vi piacerà: Tom Cruise saluterà l’agente Ethan Hunt con Mission: Impossible 8. Contando che il primo Mission: Impossible è uscito nel 1996 e l’ottavo arriverà in sala nel 2024, possiamo dire che il rapporto fra l’attore e il personaggio è diventato una vera e propria fusione, una simbiosi che potrebbe ricordare quella fra l'Eddie Brock di Tom Hardy e Venom.

La notizia che non avremmo mai voluto leggere

La notizia dell'addio dell'impareggiabile Tom al franchise arriva dall'autorevole Variety, che dedica un lungo articolo ai problemi economici che il Covid ha causato agli Studi più importanti, costretti a interrompere continuamente le varie lavorazioni. Poi si parla della Paramount e di Tom Cruise che desidera a tutti i costi finire le riprese di Mission: Impossible 8 prima dell’uscita di Mission: Impossible 7. Infine leggiamo:

L'idea è quella di fare in modo che il settimo e l'ottavo film siano un addio all'Ethan Hunt di Tom Cruise, il momento culminante dell'intera serie, come afferma un insider. Il che significa che la star e McQuarrie sentono maggiormente l’urgenza di dare un addio da sballo alla super spia. Inizialmente gli ultimi due film dovevano essere girati contemporaneamente, ma poi il progetto è stato abbandonato. Le riprese dell'ottavo film stanno per cominciare in Sudafrica.

Eccola qua l'amara verità. Ovviamente siamo distrutti, ma è pure vero che Tom Cruise il 3 luglio compie 60 anni e, nonostante sia in formissima, non può certo continuare in eterno a pilotare aerei e ad appendersi a grattacieli e così via. Del resto, un agente Hunt meno spericolato non sarebbe più l'agente Hunt, a meno che la serie non prenda una deriva nostalgica e comica com’è successo con la saga di Bad Boys, il cui ultimo capitolo Bad Boys for Life ci mostrava i detective Lowry e Burnett con gli occhiali da vista e un po’ di pancetta. Dubitiamo però che tanto Cruise quanto la Paramount abbiano voglia di scherzare sugli eventuali acciacchi di Hunt, anche se Tom ha dimostrato di avere autoironia da vendere interpretando il disgustoso produttore Les Grossman in Tropic Thunder. Il prossimo film della serie, Mission: Impossible 7, uscirà il 14 luglio del 2023.