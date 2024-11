Mission Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise supera se stesso con lo stunt di tutti gli stunt, parola di Simon Pegg

News Cinema

Arrivano da Simon Pegg notizie su Mission: Impossible - The Final Reckoning, decritto come il film migliore della saga. L'attore racconta che gli stunt di Tom Cruise ci lasceranno senza fiato.

Mentre gira voce che a prendere il testimone da Tom Cruise nei prossimi film della saga di Mission: Impossible potrebbe essere Glen Powell, Simon Pegg ci riporta a quello che secondo molti è l'ultimo capitolo del franchise, o almeno l'ultimo per Tom Cruise. Parlando di Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'attore inglese ha annunciato che gli stunt di Tom Cruise sono al limite dell'incredibile: altro che lanciarsi nel vuoto da un ponte su una scogliera!

Simon Pegg dichiara che gli stunt di Tom Cruise in M:I8 sono il top del top

Simon Pegg fa parte della serie con protagonista l'agente segreto Ethan Hunt dal 2011, vale a dire dall'anno di Mission: Impossible - Protocollo fantasma. Il suo personaggio è il tecnico informatico Benji Dunn, che in Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 è stato quasi impiccato. Pegg adora il franchise, che con il suo ingresso ha acquistato una buona dose di ironia. Lo vedremo in Mission: Impossible - The Final Reckoning, dopodiché si vedrà.

Qualche giorno fa, in un’intervista, Simon Pegg ha dichiarato a proposito di Mission: Impossible 8:

Ho appena finito di girare, mi resta giusto qualche inquadratura. Ho visto alcune scene del film. È roba da matti! Ciò che (Tom Cruise) fa in questo film ti toglie davvero il fiato. Credo sia il migliore di tutti, e non lo dico perché devo dirlo per forza.

Delle prodezze di Tom Cuise nell'ottavo film di Mission: Impossible abbiamo avuto un assaggio nel trailer, nel quale si vede Ethan Hunt appeso a un biplano rosso e poco dopo aggrappato a un altro biplano di colore giallo, il che suggerisce che Tom sia saltato dall'uno all’altro.

Ricordiamo che nel capitolo forse finale della saga, che uscirà nelle sale americane il 23 maggio 2025, Ethan Hunt e suoi dovranno trovare il modo per configgere l'Entità, l'Intelligenza Artificiale che rischia di mettere in scacco in governi del mondo intero. In ogni modo non è affatto sicuro al 100% che Tom Cruise non tornerà nell’universo di M:I. Di certo si prenderà una pausa.