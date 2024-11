Mission: Impossible, Glen Powell sostituirà Tom Cruise nel franchise? "Una trappola mortale"

News Cinema

Glen Powell potrebbe sostituire Tom Cruise nel franchise di Mission: Impossible? A detta della star di Tutti tranne te, non è così semplice.

Quando Mission: Impossible - The Final Reckoning arriverà al cinema, potrebbe tracciare una linea netta con il passato. In molti temono che questo possa essere l’ultimo capitolo con protagonista Ethan Hunt di Tom Cruise, ma si vocifera che abbia già trovato un pretendente a cui cedere il testimone: potrebbe trattarsi di Glen Powell? Star del momento, Powell ha effettivamente recitato accanto a Tom Cruise in Top Gun: Maverick e negli ultimi mesi ha avuto il suo gran da fare nell’industria dell’intrattenimento tra Twisters e The Running Man in fase di riprese. Ma potrebbe realmente sostituire Tom Cruise nel franchise? Ecco cosa ne pensa l’attore in questione.

Mission: Impossible, Glen Powell prenderà il posto di Tom Cruise?

Mission: Impossible - The Final Reckoning arriverà al cinema a maggio 2025 salvo imprevisti, ma non è chiaro se questa rappresenterà l’ultima apparizione di Tom Cruise nel franchise. Il suo Ethan Hunt negli anni ha collezionato una serie di acrobazie pericolosissime che Cruise ha sempre voluto svolgere in prima persona. Anche Glen Powell, in Top Gun: Maverick, ha voluto affrontare alcune delle sue acrobazie in prima persona senza il supporto dello stuntman. Si è poi diffusa a macchia d’olio la voce secondo cui sarà proprio Powell a sostituire Tom Cruise nel franchise di spionaggio. A riportarlo è l’esperto di scoop The InSneider: pare che Tom Cruise abbia scelto Glen Powell, ma cosa avrà da dire l’attore in questione? Intervistato da ESPN, Powell ha preferito chiarire sin da subito che non ha affrontato conversazioni del genere e, in più, sostituire Tom Cruise è una grande responsabilità, proprio perché l’attore è noto per svolgere da sé le grandi acrobazie presenti nel film.

Mia madre non mi lascerebbe mai fare una cosa del genere. È il peggior incarico in circolazione, lo sanno tutti. È una trappola mortale.