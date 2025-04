Mission: Impossible - The Final Reckoning: ecco il nuovo trailer dell'ottavo film della saga con Tom Cruise

News Cinema

Uscirà nei cinema italiani il 22 maggio l'ultimo film della saga di Mission: Impossible. Ora possiamo finalmente vedere il nuovo trailer in italiano di The Final Reckoning.

Possiamo affermare che al 90% che l'ultimo capitolo della saga sulle missioni impossibili dell'IMF sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Tra qualche giorno avremo la conferma ufficiale. In caso tutto proceda come immaginiamo, per il divo Tom Cruise si tratterebbe del ritorno sulla Croisette dopo aver portato nel 2022 Top Gun: Maverick, con tanto di passaggio nel cielo della Patrouille de France, le frecce francesi, per salutare il cast sulla Montée des Marches. Il Festival era stato un eccellente battesimo per film che terminò la sua corsa al box office mondiale con poco meno di 1,5 miliardi di dollari di incasso.

Paramount è lo studio dietro a molti dei film dell'attore, tra cui proprio Top Gun e Mission: Impossible. A un mese e mezzo dall'uscita al cinema, prevista in Italia per il 22 maggio 2025 con la distribuzione di Eagle Pictures, è stato lanciato il nuovo e presumibilmente definitivo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Si tratta dell'ottavo film della saga ed è un diretto sequel di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I in cui Ethan Hunt e il suo team devono escogitare un piano per sconfiggere l'Entità, l'Intelligenza Artificiale che rischia di mettere in scacco in governi del mondo intero. Del cast, sempre diretto da Christopher McQuarrie, fanno parte Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis.

Qui sotto il nuovo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning.



Mission Impossible - The Final Reckoning: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film Mission Impossible 8 con Tom Cruise - HD

Mission Impossible - The Final Reckoning: trama e poster del film

Non c'è una trama ufficiale per Mission: Impossible - The Final Reckoning. I produttori in accordo con i diversi reparti marketing Paramount, hanno deciso per il momento di lasciar parlare le immagini. Dal lungo teaser trailer di qualche settimana fa si arriva così al trailer definitivo del film e quella che segue è l'unica sintesi diramata finora sulla storia: "Our lives are the sum of our choices", "Le nostre vite sono l'insieme delle nostre scelte" come dice la voce narrante del primo teaser trailer e che qui nel final trailer ripete, ovvero quella di Ving Rhames che lo stoico e storico collega Luther Stickwell.

Qui sotto il poster del film con il primo piano di Tom Cruise alias Ethan Hunt.