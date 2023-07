Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Due,Tom Cruise si prepara a incredibili scene subacquee

News Cinema

Per Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Due, Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie si stanno preparando a scene subacquee mai tentate prima, nemmeno in Rogue Nation.

Mentre è nelle nostre sale Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, il suo regista Christopher McQuarrie e Tom Cruise sono a buon punto nelle riprese della Parte Due, in questo momento però in stallo per via dello sciopero degli attori. McQuarrie ha chiacchierato con Collider delle mire che lui e Tom hanno per migliorare ulteriormente nell'ottavo capitolo la spettacolarità delle scene d'azione, che come sempre Cruise esegue di persona. Dominati i cieli, si pensa a ricavare qualcosa di meglio dall'elemento acqua...



Mission Impossible 8, ci aspettano sequenze subacquee più spettacolari?

Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie sono una ditta ormai inseparabile, e il secondo non fa che assecondare la voglia del primo di mettersi alla prova fisicamente nelle sequenze più spettacolari e pericolose, senza controfigure. È evidente non solo nell'ultimo Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, ma anche in tutta la saga. In Mission: Impossible Rogue Nation (2015), per esempio, oltre l'iconica scena di Ethan Hunt aggrappato a un aereo in decollo, ce n'era un'altra in apnea. La suspense in quest'ultima non mancava di certo, ma pare che il regista e la star stiano meditano su qualcosa di più estremo per la Parte Due, cioè Mission: Impossible 8 (che teoricamente dovrebbe arrivare in sala nel giugno 2024, ma sta subendo ritardi nella lavorazione, per cui prendete quest'informazione cum grano salis). Le parole di McQuarrie fanno presagire scene subacquee molto più elaborate in Dead Reckoning Parte Due...

Tom e io rimettiamo costantemente in discussione il nostro stesso lavoro e ci domandiamo come avremmo potuto farlo meglio. Abbiamo fatto sequenze subacquee in passato. Abbiamo lavorato sott'acqua in Edge of Tomorrow e in Rogue Nation, ma non siamo rimasti soddisfatti di quelle sequenze. E abbiamo analizzato perché non ne siamo soddisfatti. Quali fattori hanno remato contro? Il problema principale è che non ne sapevamo abbastanza di quel settore. Tutto quello che vedete in Dead Reckoning è l'applicazione di quello che abbiamo imparato da simili sequenze precedenti.