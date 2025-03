Mission: Impossible - The Final Reckoning, costi fuori controllo e rischio flop a prescindere?

News Cinema

Tra ritardi, scioperi e reshoot, pare che l'ultimo Mission: Impossible - The Final Reckoning con Tom Cruise, in arrivo a maggio, abbia raggiunto un budget mostruoso. Alcuni analisti del settore lo ritengono un flop annunciato, a prescindere dalla qualità. Matematicamente. Davvero è una "missione impossibile" per Tom e la Paramount?

Forse non ci stiamo concentrando sulla vera, effettiva "missione impossibile" di Tom Cruise in Mission: Impossible - The Final Reckoning, dal 22 maggio al cinema: evitare che floppi matematicamente. Cosa intendiamo? C'è un tipo di specifico flop che non dipende tanto dall'entusiasmo del pubblico e dalla qualità dell'opera, quanto dai costi di produzione che sforano la più ottimistica previsione d'incasso. Stando allo scooper Matt Belloni di Puck News, l'ottavo e conclusivo capitolo della saga su Ethan Hunt sarebbe entrato in quell'inferno. Leggi anche Mission Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise supera se stesso con lo stunt di tutti gli stunt, parola di Simon Pegg

Mission: Impossible - The Final Reckoning è costato 400 milioni di dollari?