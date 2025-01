Mission: Impossible 8, la reazione inaspettata del pubblico alla proiezione di prova raccontata dal regista

News Cinema

Il regista Christopher McQuarrie ha raccontato della reazione del pubblico alla proiezione di prova di Mission: Impossible - The Final Reckoning e di come qualcuno abbia "quasi avuto un infarto" a causa di una determinata sequenza.

Si vocifera che Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà l’ultimo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise, ma nel frattempo il regista Christopher McQuarrie ha anticipato qual è stata la reazione del pubblico alla proiezione di prova. Nello specifico, ha raccontato di uno spettatore che avrebbe quasi rischiato un infarto a causa di una scena del film.



Mission: Impossible - The Final Reckoning, il regista rivela la reazione del pubblico alla proiezione di prova: “Qualcuno ha quasi avuto un infarto”

Secondo quanto riportato da GamesRadar, una proiezione di prova di Mission: Impossible - The Final Reckoning avrebbe mozzato il fiato del pubblico in sala. Il regista Christopher McQuarrie ha raccontato ad Empire:

Abbiamo fatto una piccola proiezione e qualcuno ha detto: 'Stavo soffocando per tutta la sequenza. Ho quasi avuto un infarto'. E ho pensato: 'Immagino che abbiamo fatto qualcosa di giusto’.

Atteso in sala per maggio 2025, l’ottavo capitolo del franchise riporterà ancora una volta Tom Cruise in azione sul grande schermo e la reazione riportata dal pubblico alla proiezione potrebbe suggerire ancora più adrenalina per Ethan Hunt. Secondo quanto riferito da GamesRadar, il regista ha affermato che l’ottavo film presenta “la cosa più difficile” che la produzione e Tom Cruise abbiano mai realizzato nel franchise, senza però specificare nel dettaglio, quindi non è chiaro se si tratti della stessa identica sequenza che ha turbato lo spettatore menzionato poco prima. Negli anni, Tom Cruise è spesso stato protagonista di numerose acrobazie nel franchise. Considerate le voci di corridoio, qualora Mission: Impossible - The Final Reckoning dovesse essere davvero l’ultimo, è possibile che la produzione abbia elevato un tantino l’asticella nelle sue scene d’azione. Oltre a Tom Cruise, il cast può contare sul supporto di Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff e Henry Czerny.