Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise appeso a un biplano nello spot del Superbowl del film

News Cinema

Tra gli spot del Superbowl non poteva mancare quello di Mission: Impossible - The Final Reckoning, nel quale Tom Cruise ha compiuto la sua massima prodezza. L'attore ha ammesso di essere svenuto più volte nel film per la scarsità di ossigeno ad alta quota.

"Ho bisogno che vi fidiate di me un'ultima volta". Sono queste le parole che Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, rivolge alla sua squadra al termine dello spot di 30 secondi di Mission: Impossible - The Final Reckoning che è stato mostrato in anteprima durante il Superbowl. Sono immagini bellissime, fra un paesaggio innevato e una folle acrobazia di Tom Cruise di cui più volte vi abbiamo raccontato e che coinvolge un aereo in volo e il cielo azzurro. E se pensate di aver visto tutto dopo aver contemplato l'attore che si lanciava da una scogliera a cavallo di una moto, sappiate che qui l’impresa è stata ben più ardita. Come è noto, il film arriverà in sala il 23 maggio e l'hype è davvero alle stelle. Del resto, come ci avverte la voce fuori campo che accompagna lo spot: "Tutto quello che sei stato, tutto quello che hai fatto ha portato a questo".

In origine Mission: Impossible - The Final Reckoning doveva essere la seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning, ma nel trailer diffuso lo scorso novembre è apparso il nuovo titolo. Nel film Ethan Hunt, sopravvissuto a un incidente ferroviario, si mette in cerca di un avanguardistico programma di Intelligenza Artificiale chiamato The Entity che è in grado di predire ogni sua mossa. L'agente segreto sa che, qualora finisse nelle mani sbagliare, The Entity provocherebbe la fine del mondo.

In M:I 8 ritroviamo Angela Bassett, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Esai Morales, Shea Wigham, Greg Tarzan Davis e Pom Klementieff. Tra i volti nuovi ci sono invece Hannah Waddingham, Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O’Brian, Tramell Tillman e Stephen Oyoung.

Tom Cruise è svenuto in volo durante le riprese di Mission Impossible 8

A proposito degli arditissimi stunt di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise ha raccontato a Empire che non sono stati esattamente una passeggiata. L'action hero dal sorriso smagliante ha addirittura perso i sensi in volo. Ecco le sue parole:

Quando esci da un aeroplano che viaggia a duecento chilometri all'ora, non ti arriva abbastanza ossigeno, quindi mi sono dovuto esercitare a respirare. C'erano volte in cui svenivo e non riuscivo a rientrare nell'aereo.

Anche Christopher McQuarrie ha riconosciuto la pericolosità di alcune sequenze, confessando che più di una volta ha quasi vomitato per la tensione e aggiungendo:

In questo film ci sono stunt che vi faranno sciogliere il cervello.

Il regista non ha esagerato con le sue parole. Se rammentate, durante una proiezione di prova del film, uno spettatore ha quasi avuto un attacco di cuore. A quel punto McQuarrie ha pensato: Ho come l'impressione di aver colto nel segno.