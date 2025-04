Il nuovo Mission: Impossible sarà presentato al Festival di Cannes: ora è ufficiale

News Cinema

Come era facile immaginare, l'ottavo e ultimo episodio della serie di film con Tom Cruise, Mission: Impossibile - The Final Reckoning, verrà proiettato in prima mondiale fuori concorso sulla Croisette. Ecco i dettagli.

La notizia è quasi una non notizia, giacché era facilissimo immaginare e precentivare che l'ottavo e ultimo film della saga di Mission: Impossible, Mission: Impossible - The Final Reckoning, verrà presentatp fuori concorso e in prima mondiale al Festival di Cannes 2025.

Tom Cruise, l'interprete di Ethan Hunt nella serie di film iniziata nel 1996 col primo Mission: Impossible diretto da Brian De Palma, lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie e il resto del cast del film (composto da Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis) percorreranno la storica Montée des Marches, la scalinata d'ingresso al Palais des Festivals di Cannes, mercoledì 14 maggio, il secondo giorno di festival.

Con proiezione di The Final Reckoning, Tom Cruise fa la sua terza apparizione sulla Croisette in carriera: la prima risale al 1992, quando a Cannes venne proiettato il Cuori ribelli diretto da Ron Howard nel quale Cruise recitava con Nicole Kidman, allora sua moglie; la seconda è stata nel 2022, quando Cruise ha presentato il suo Top Gun: Maverick e ha ricevuto dal festival la Palma d'oro onoraria.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: il trailer italiano ufficiale del film

Mission Impossible - The Final Reckoning: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film Mission Impossible 8 con Tom Cruise - HD

Per conoscere il programma completo del Festival di Cannes 2025, che noi di Comingsoon.it seguiremo come d'abitudine quotidianamente sul sito e sui social, bisogna attendere ancora 48 ore: è prevista per il 10 aprile la conferenza stampa in cui il direttore Thierry Frémaux presenterà la Selezione Ufficiale della 78esima edizione del festival.

Tra le presenze che si considerano scontate ci sono quelle dei nuovi film di Wes Anderson, i fratelli Dardenne, Ari Aster, Jim Jarmush, Julia Ducournau, Lynne Ramsay, Spike Lee, e tanti altri, compreso l'esordio alla regia di Kristen Stewart e, con tutta probabilità, anche il F1 con Brad Pitt.. Per l'Italia, si dà per certa la presenza in concorso del nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino su Goliarda Sapienza. Titolo: Fuori.