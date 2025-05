Tom Cruise e Mission: Impossible - The Final Reckoning: "Questa saga significa tanto per me, è stata una gioia"

News Cinema

Presentando alla stampa a Cannes l'ultimo (pare in tutti i sensi) Mission: Impossible - The Final Reckoning, in sala dal 22 maggio, Tom Cruise ha spiegato perché questa saga in particolare gli sia molto cara. E davvero non vuole nemmeno discutere di ulteriori seguiti. Volta pagina?

Appena presentata al Festival di Cannes 2025, l'ultima fatica di Ethan Hunt alias Tom Cruise, Mission: Impossible - The Final Reckoning (al cinema dal 22 maggio) potrebbe essere l'ultima sul serio: "mai dire mai", e forse per questo, per pura scaramanzia, Cruise non ha voluto confermarlo nero su bianco ai giornalisti presenti. Si capisce però, dal tono con cui riflette sull'esperienza ormai trentennale dei Mission: Impossible, che un capitolo della sua vita e della sua carriera personale sta volgendo al termine. Non è solo questione di acrobazie senza controfigura, perché la serie conta tanto per l'attore per un altro importante motivo, magari meno glamour... Leggi anche Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo

Tom Cruise dice addìo ai Mission: Impossible, suo esordio da produttore