Mission: Impossible - The Final Reckoning, il regista spiega perché era necessario dire addio a quel personaggio

In Mission: Impossible - The Final Reckoning, uno dei personaggi storici della saga si sacrifica per permettere a Ethan Hunt di proseguire nella sua missione. Ma perché questo addio era necessario? Ecco cosa ha spiegato il regista!

Mission: Impossible - The Final Reckoning è l'ultimo capitolo della longeva saga di Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nel ruolo dell'agente Ethan Hunt. Presentato in anteprima all'ultimo Festival del Cinema di Cannes, il film ha permesso al pubblico di dire addio non solo all'agente Hunt, ma anche a molti dei suoi collaboratori di lunga data. Nella pellicola, infatti, ritornano diversi attori e attrici che hanno contribuito al successo di Mission: Impossible e ai quali i fan si erano affezionati, come il Luther Stickell di Ving Rhames, che è apparso in tutti i film del franchise, o il Benji di Simon Pegg, altro storico alleato di Ethan Hunt. Come spesso accade, non tutti sono arrivati a vedere la risoluzione dell'ultima missione dell'agente per salvare il mondo e a spiegare il perché il sacrificio di un personaggio in particolare fosse necessario è intervenuto il regista Christopher McQuarrie.

Mission: Impossible - The Finale Reckoning, il regista spiega perché la morte di quel personaggio era necessaria

In Mission: Impossible - The Final Reckoning, Ethan Hunt è un agente in fuga in un mondo governato dalla potente Entità, l'IA che ha preso il controllo del web e minaccia una guerra nucleare. L'unico a poterla fermare è Hunt, che si immergerà nelle acque glaciali del Mare del Nord, dove si trova il Sebastopoli, un sottomarino russo che nasconde una delle due parti del codice sorgente che può fermare l'Entità. L'altra parte è del codice è un algoritmo ideato da Luther Stickell (Ving Rhames), storico alleato di Ethan e oramai gravemente malato. Sulle tracce dell'argoritmo di Luther si è messo Gabriel (Esai Morales), nemesi di Hunt e che ha ordito un piano che prevede che l'agente debba scegliere se salvare Luther o recuperare l'algoritmo per salvare il mondo intero.

Mentre Ethan cerca un modo per evitare che Luther muoia, quest'ultimo gli ricorda che il loro scopo è quello di essere al servizio del mondo e che il suo sacrificio gli permetterà di aiutare "quelli che non conosceremo mai". Il sacrificio di Luther ha rattristato i fan di Mission: Impossible, che avevano conosciuto il personaggio fin dal primo film della saga, ma secondo il regista Christopher McQuarrie la sua morte era necessaria, come ha spiegato a Empire Magazine:

"La storia parlava di sacrificio e senza di esso il film non avrebbe avuto il giusto mordente, era necessaria qualche perdita. Questo è stato un sacrificio a cui Ving (Rhames ndr) si è prestato completamente. Ne era molto convinto e si è commosso molto nel girarlo. Ving è un attore fenomenale, generoso e il franchise non aveva ancora avuto modo di mostrare questo aspetto di lui. Volevamo dargli scene più emozionanti da girare e lui si è prestato completamente."