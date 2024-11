Mission: Impossible - The Final Reckoning: il primo trailer della nuova (e ultima?) missione di Tom Cruise

News Cinema

Arriverà al cinema a maggio 2025 il nuovo e forse ultimo (ma forse no) film della saga di Mission: Impossible. Queste sono le prime immagini ufficiali del primo trailer di The Final Reckoning.

Una delle più gestazione più complicate dall'arrivo della pandemia è stata quella della produzione della saga Mission: Impossible. La lavorazione degli ultimi due film è stata rallentata e poi sospesa un'infinità di volte per poi arrivare al cinema con un tempismo sfavorevole. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I ha incassato 570 milioni di dollari a livello mondiale, dopo che il precedente sesto capitolo Fallout ne aveva fatti registrare 791. Questo risultato sotto le aspettative è in parte dovuto allo scombussolamento generale del Covid sull'intera industria cinematografica e alla concorrenza spietata di Barbie e Oppenheimer che sono usciti in sala soltanto una settimana dopo, richiamando entrambi una grande attenzione mediatica.

La Paramount, chiaramente in accordo con Tom Cruise e con lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie, ha poi deciso di abbandonare il logico titolo che avrebbe avuto il film successivo. Non più Dead Reckoning Parte II ma, come scopriamo oggi, Mission: Impossible - The Final Reckoning. Questo diretto sequel è dunque l'ottavo film della saga in cui vedremo cosa, Ethan Hunt e il suo team, riusciranno a escogitare per sconfiggere l'Entità, l'Intelligenza Artificiale che rischia di mettere in scacco in governi del mondo intero. Anch'esso tempestato di ritardi durante la lavorazione, per gli scioperi nel 2023 degli autori prima e degli attori dopo, il film è finalmente terminato (le riprese perlomeno, non la post-produzione) e uscirà al cinema il 21 maggio 2025.

Il trailer di Mission Impossible 8: sarà l'ultimo film della saga?