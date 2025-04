Super Mario Bros. - Il film, tutto quello che serve per rivederlo al meglio

News Cinema

Qui su Comingsoon.it abbiamo dedicato svariati articoli (e un'intervista!) al fenomeno di Super Mario Bros. - Il film, cartoon targato Nintendo e Illumination. Ecco una ricapitolazione dei nostri approfondimenti.

Super Mario Bros. - Il Film è diventato il più alto incasso mondiale per un lungometraggio tratto da un videogioco: presagendo l'esplosione e per pura simpatia, in virtù dell'età anagrafica di chi vi scrive, al momento dell'uscita abbiamo dedicato un'ampia copertura all'evento, articolata in pezzi classici (come la recensione) e altri più inusuali per un sito di cinema, con qualche approfondimento sulla storia videoludica della saga. Questa guida serve a riordinare la nostra dedizione all'idraulico baffuto: speriamo colga la vostra curiosità.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Super Mario Bros. - Il Film, una recensione e un'intervista

Cominciamo dal materiale più scontato: nella nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film non gridammo al capolavoro dell'animazione, però accogliemmo a braccia aperte un'opera in grado di cogliere soprattutto lo stile sorridente della mascotte Nintendo (e non solo: è uno dei simboli universali del videogaming). Sintetizzammo così: "Utilizzando lo stesso gameplay dei giochi di piattaforme come fondamento del tragitto dell'eroe Mario, aiuta a guardare con molto più rispetto i valori che il game design trasmette ai giocatori da generazioni. Su tutte, la forza della resilienza." A differenza poi di lungometraggi come Un film Minecraft, continuiamo a pensare che questo sia digeribile anche per quei pochi che ignorino il personaggio o non abbiano dimestichezza col suo mondo, perché semplicemente è un cartoon solare e divertente.

Quando il film uscì, intervistammo Claudio Santamaria, doppiatore italiano di Mario, in sostituzione dell'originale Chris Pratt. Il momento più simpatico della seguente video intervista fu quando Claudio rivelò il suo legame con Mario Kart (e il personaggio col quale preferiva correre!).



Super Mario Bros. - Il Film: La nostra intervista a Claudio Santamaria, voce italiana di Mario - HD

Dal videogioco al cinema, rispettiamo la storia di Super Mario

Nell'ensusiasmo, ci siamo divertiti in otto articoli diversi a indagare sul passato dell'ormai ultraquarantenne Mario e dei suoi amici, tornando a bomba, al videogioco, dal quale tutto ha avuto origine e che rimane il focus di questo marchio sempre popolare. In primis raccontammo la storia di Super Mario tra platform in 2D e poi 3D, poi ci dedicammo a suo fratello Luigi, che non è in realtà un semplice clone in verde del nostro eroe. Proseguimmo con l'acerrimo nemico Bowser, con l'ex-nemico quasi alleato Donkey Kong, con la trotterellante spalla Toad, con il dinosauro Yoshi (che avrà a quanto pare importanza nel sequel in arrivo nella primavera del 2026). Soprattutto, ci dedicammo in due occasioni a inquadrare la principessa Peach, pubblicando anche la reazione del creatore Shigeru Miyamoto alle polemiche: questa sua versione battagliera davvero era un tradimento del personaggio? Secondo lui per niente.

Super Mario Bros. - Il Film, l'onda lunga di un enorme successo

Nelle settimane che seguirono l'uscita di Super Mario Bros. - Il Film, cominciammo a registrare i record del lungometraggio animato diretto da Aaron Horvath & Michael Jelenic. Secondo The Numbers, l'opera è costata 100 milioni di dollari, raccogliendone però al boxoffice mondiale 1.360.000.000! Definirla un "grande affare" sarebbe limitativo. In poco tempo è divenuto il più alto incasso per l'adattamento cinematografico di un videogioco, portando il patron Chris Meledandri dell'Illumination, la casa che l'ha realizzato, a rivendicare una gloria artistica sempre "scippata" da Pixar, Disney o DreamWorks Animation. Sulla scia del trionfo commerciale, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha deciso di proteggere l'immortale tema musicale di Mario scritto da Koji Kondo nel 1985. La Nintendo non si è poi opposta alla pubblicazione gratuita su YouTube di una versione, restaurata e tirata a lucido, del primo film di animazione dedicato a Super Mario, risalente al 1986. Al micidale film dal vero del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo abbiamo invece dedicato una rilettura condita da una robusta dose di ironia.