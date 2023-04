Super Mario Bros, il tema musicale entra nella Biblioteca del Congresso, insieme a Like a Virgin!

News Cinema

Ormai l'idraulico più famoso del mondo è inarrestabile: con Super Mario Bros. - Il film in sala, il tema musicale di Koji Kondo, composto per il primo livello del gioco del 1985, entra nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, con illustri colleghi... Madonna?

Per quanto sia uno dei simboli della creatività giapponese, è ampiamente dimostrato anche dal successo mondiale di Super Mario Bros. - Il film che il personaggio Nintendo ha lasciato il segno ovunque... e ora la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha deciso di onorare il suo tema musicale, composto da Koji Kondo per il primo Super Mario Bros. del 1985, inserendolo tra le opere musicali culturalmente significative. A questo giro si è trovato in compagnia di Mariah Carey e Madonna!



Super Mario con Mariah Carey e Madonna nella Biblioteca del Congresso

Come fa ogni anno, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti seleziona opere d'arte che hanno segnato la cultura americana, impegnandosi a preservarle per il futuro. Inaspettatamente, visto che la composizione è straniera, il "Ground Theme" composto da Koji Kondo per il primo Super Mario Bros. per il NES (pubblicato nel 1985), è stato inserito in quanto è - motivazione ufficiale - "il tema musicale videoludico più riconoscibile della storia". È difficile dare torto a questa motivazione, in effetti, visto che quelle note sono state e continuano a essere riarrangiate per tutti i videogiochi della serie fino ai giorni nostri. Kondo compose il brano programmando il chip audio del Nintendo Entertainment System, una console 8bit che offriva un sonoro a cinque canali: due a modulazione d'onda, un generatore di onde triangolari, un generatore di rumore bianco e un canale a modulazione a impulsi. Confusi? Potete anche limitarvi ad ascoltare il risultato qui in basso.





Il "tema di Super Mario" è entrato nella Biblioteca con altri ventiquattro illustri colleghi, come gli album "Like a Virgin" di Madonna e "All Hail the Queen" di Queen Latifah, "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey, "Flashdance … What a Feeling" di Irene Cara, "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics, "Imagine" di John Lennon, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin e altre pietre miliari.