Super Mario Bros. - Il film è il più alto incasso per l'adattamento di un videogioco

Mario era già entrato nella storia del cinema trent'anni fa, ora ha un nuovo record: Super Mario Bros. - Il film, superati i 439 milioni di dollari di Warcraft, è il più alto incasso della storia per un film tratto da un videogioco.

Era già evidente che sarebbe successo, ora la scontata attesa è finita: Super Mario Bros. - Il film, raggiunti l'altro ieri i 438 milioni di dollari al boxoffice mondiale, è matematicamente diventato nelle ultime ventiquattr'ore il più alto incasso per un film tratto da un videogioco. Il precedente record era di 439 milioni: vediamo a quale lungometraggio appartenesse, ma soprattutto ricordiamo che questa è la seconda volta che Mario entra nella storia del cinema.



Super Mario Bros. - Il film sconfigge Warcraft e Pokémon Detective Pikachu

Con 438 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo fino al 12 aprile, nelle ultime 24 ore (quando solo in Italia ha registrato 301.200 euro) Super Mario Bros. - Il film è diventato matematicamente il film tratto da un videogioco più remunerativo della storia del cinema. Se state pensando che il precedente record fosse detenuto da Pokémon Detective Pikachu (2019) non vi allontanate troppo dalla verità, perché in effetti sembrava che quel lungometraggio ibrido di animazione e riprese dal vero potesse aspirare al titolo e mantenerlo a lungo. Per un colpo di fortuna, dovuto all'apprezzamento inaspettatamente entusiastico del mercato cinese, è stato però Warcraft (2016) di Duncan Jones a detenere il record finora, per un esile scarto, con 439 milioni di dollari contro i 433 raccolti dal buon Pikachu.

Poco male comunque, perché Mario li ha messi tutti in riga... e non si ferma. Sarebbe bene non dimenticare tuttavia che il personaggio ha quindi ora ben due record in ambito cinematografico. Non ci riferiamo alla più alta partenza al boxoffice per un film di animazione ("partenza" è ingannevole, perché il teoricamente sconfitto Frozen 2 ebbe due giorni in meno a disposizione), quanto a un altro primato molto più oggettivo e incontestabile: l'insostenibile Super Mario Bros. del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo, trent'anni or sono, fu il primo film mai tratto da un videogioco. Certo, in quella circostanza le cose andarono parecchio peggio (39 milioni di dollari d'incassi per 45 di costo!!!), ma dopo tanto tempo conta relativamente.

Quest'idraulico detta legge, c'è poco da discutere, e dopo quarant'anni il ruolo di simbolo stesso del videogioco non gli sta ancora stretto, anzi.