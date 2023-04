Super Mario Bros. - Il film, la riscossa artistica dell'Illumination? Parla il CEO Chris Meledandri

News Cinema

Ha creato Cattivissimo Me, i Minions, Sing, Pets, ma l'Illumination è sempre stata un gradino sotto la gloria Pixar, Disney o DreamWorks. Il successo di Super Mario Bros. - Il film è la sua riscossa? Il CEO Chris Meledandri si toglie qualche sassolino dalla scarpa...

Dal punto di vista commerciale, se si guarda agli incassi, il successo di Super Mario Bros. - Il film non stupisce, non soltanto per la notorietà del marchio, ma anche perché lo studio che l'ha realizzato, l'Illumination, ha in curriculum trionfi al boxoffice non da poco: le saghe di Cattivissimo Me, Minions, Sing, Pets... eppure l'azienda dell'ex-Fox Chris Meledandri, fondata nel lontano 2007, non è mai stata tenuta in considerazione come le più blasonate Pixar, Disney o DreamWorks Animation. Bloomberg, intervistando Meledandri, ha toccato la questione.



L'Illumination Entertainment con Super Mario Bros. - Il film si fa notare... di nuovo

Ora che Super Mario Bros. - Il film sta esplodendo al boxoffice mondiale, specialmente i fan del videogioco potrebbero notare sul serio per la prima volta il nome dell'Illumination (ex-Illumination Entertainment), lo studio con dirigenza americana e artisti francesi, che gli hanno dato vita sullo schermo, in collaborazione stretta con la Nintendo. Bloomberg ha intervistato il producer Chris Meledandri, che con Shigeru Miyamoto si è occupato del film e ha fondato l'Illumination oltre quindici anni or sono, attraversati da una singola narrazione riguardante lo studio: sono in grado di lavorare con budget molto più bassi della concorrenza Pixar, Disney, DreamWorks Animation, Sony Pictures Animation e simili. E si riconosce loro poco di più, risultati al boxoffice permettendo, solitamente altissimi. Meledandri ammette di essere un po' stanco di questo ritratto...

È un'argomentazione che mi ha un po' stancato, perché per me la cosa straordinaria è la qualità artistica che c'è in questi film. È uno degli aspetti dei nostri film che viene spesso sottovalutato, perché ci si concentra sul loro successo. [...] Non vorrei fare paragoni con altri, ma dico solo che la brillantezza artistica dei nostri film viene spesso sottovalutata, [...] è offuscata dai riflettori puntati invece sulla nostra sequenza di successi commerciali. La gente trova più interessante scrivere di questo.

Chissà se l'affetto riversato su Super Mario Bros. - Il film dal pubblico aiuterà a ricordare quanto l'affetto che gli spettatori provano per i Minions o la combriccola di Sing siano frutto anche degli sforzi artistici della squadra dell'Illumination. Nel frattempo, nell'intervista Meledandri glissa sui futuri film in partnership con la Nintendo, comunque praticamente scontati, visto che ribadisce una profonda sintonia creativa che si è creata con Miyamoto. Risponde però all'eventualità di prodotti Illumination pensati al di là della sala, che non verrà comunque mai meno: "Siamo una casa che fa cinema, film per le sale. È il nostro settore. Ma non escluderei di realizzare qualcosa di originale per una piattaforma di streaming. Così come non escluderei la realizzazione di una tradizionale serie TV."



