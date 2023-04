Super Mario Bros. - Il Film, Peach non è più una damigella in pericolo, ma non lo è sempre stata

News Cinema

La principessa Peach in Super Mario Bros. - Il film non risponde affatto allo stereotipo della "damigella in pericolo", che pure ha ricoperto ironicamente nella maggior parte della saga (ma non sempre). Qual è stata la storia del personaggio finora?

Chi ricordava la "damigella in pericolo" principessa Peach sarà rimasto stupito dalla decisione che mostra il personaggio in Super Mario Bros. - Il film, al cinema dal 5 aprile, targato Illumination Entertainment e Nintendo: in effetti qui Peach sa il fatto suo, anche se ha comunque bisogno dell'eroismo di Mario nella storia (ma per altre ragioni). Peach è sempre stato un personaggio passivo, nel corso dei decenni? Non troppo, in realtà. Scopriamolo insieme.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Peach in Super Mario Bros. - Il film sa il fatto suo, ma per lei non è la prima volta

A differenza di altri personaggi storici della saga di Super Mario, come il protagonista, Luigi o Donkey Kong, Peach è nata direttamente col videogioco che ha consacrato la serie a fenomeno di costume: Super Mario Bros. (1985), pubblicato sul NES. Per qualche anno c'è stata un po' di confusione su come chiamarla, perché in Giappone era Peach, mentre era "Toadstool" negli Usa e nel resto del mondo: d'altronde era la principessa del Regno appunto dei "Funghi" (anche senzienti, nei panni di Toad e parentela), e l'associazione veniva spontanea. Noterete che in Super Mario Bros. - Il film viene dedicato un dialogo alla sua curiosa presenza fuori contesto, in questo mondo non costituito da esseri umani. Personalmente non ci avevamo mai pensato, però il dubbio è lecito!

Se non ci si concentra con attenzione sulla giocografia Nintendo, Peach viene associata naturalmente allo stereotipo della "damigella in pericolo": è difficile tenere in conto quante volte sia stata rapita in trent'anni da Bowser o affini, con Mario e/o Luigi mandati a recuperarla dal cattivone e dai suoi scagnozzi, in un perpetuarsi ironico di una tipica situazione epico-fiabesca. Ciò non ha mai in realtà compromesso l'importanza del personaggio nel suo mondo, dato che il suo salvataggio non ha tendenzialmente connotazioni sentimentali da parte dei nostri eroi: recuperarla significa riportare l'ordine nella società che viene privata della sua guida fatata, pena il controllo di un megavillain su tutti. A parte le eccezioni che coprireremo tra poco, Peach è stata rapita fino a Super Mario Odyssey (2017), dove si è lavorato molto sull'idea delle volontà matrimoniali di Bowser, tema come noterete ripreso nel lungometraggio animato: nonostante tutto, alcuni elementi della sua caratterizzazione si sono a questo punto modificati, e Peach - come sa chi ha giocato a Odyssey - sa cosa fare, quando messa di fronte alla scelta tra Bowser e Mario.





Peach, quando abbiamo potuto controllarla da protagonista

Non dobbiamo però dimenticare che Peach non è stata sempre un mero espediente narrativo. Anzi già il secondo capitolo della serie (almeno quello pubblicato come tale in Occidente), cioè Super Mario Bros. 2 (1988) per il NES, permetteva di controllarla, scegliendola in una rosa che offriva Mario, Luigi e Toad. Presentava inoltre una spiritosa caratteristica che influiva sulla giocabilità: dopo i salti fluttuava in aria per un po', consentendo un direzionamento in aria più strategico. Sono trascorsi ben venticinque anni prima di ricontrollarla in un videogioco del canone principale, con le stesse prerogative di gameplay: è successo in Super Mario 3D World (2013, per Wii-U prima e per Switch dopo).

Peach comunque, come altri personaggi della saga di Mario, è stata controllabile dal giocatore in svariati spin-off, a partire dall'immortale Super Mario Kart (1992, SNES, dove lanciava funghi per rimpicciolire gli altri corridori), poi concorrente nei giochi sportivi tipo Mario Tennis e Mario Golf (inizialmente solo come caddy di Mario, doverosamente giocatrice da Mario Golf 64, 1999), come pure elemento del party in Super Mario RPG (1996, SNES, della Square dei Final Fantasy). Se poi la cercate attiva e decisa a menare le mani, si è presentata molto presto alle sfide picchiaduro di Super Smash Bros.!

Ma Peach è mai stata vera e incontrastata protagonista di un videogioco tutto suo? Se escludiamo un Game Watch del 1990, Peach ha avuto la ribalta come mattatrice di un platform soltanto in Super Princess Peach (2005, per Nintendo DS, realizzato dalla Tose). Questa volta è lei che deve salvare Mario e Luigi da Bowser! Super Mario Bros. - Il film quindi non rompe nessun presunto "tabù" che non sia stato già incrinato o spezzato nel corso di quasi quarant'anni...