Super Mario Bros. - Il film, Peach è troppo diversa? Risponde Shigeru Miyamoto

Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri hanno risposto, a nome di Nintendo e Illumination Entertainment, alle domande di Variety su Super Mario Bros. - Il film. Da dove arriva la caratterizzazione di Peach? Solo dall'inclusività di oggi oppure...?

In Super Mario Bros. - Il film la principessa Peach non è esattamente una "damigella in pericolo": di fronte a queste riletture, di solito molti commentatori e spettatori vedono lo spettro del politicamente corretto e dell'inclusività americana, però Shigeru Miyamoto, intervistato da Variety, ha raccontato perché veda la nuova Peach come un passo naturale nell'evoluzione del personaggio. Miyamoto era in compagnia di Chris Meledandri, il presidente dell'Illumination Entertainment che ha realizzato il film.



Peach in Super Mario Bros. - Il film è una co-protagonista? A Shigeru Miyamoto sarebbe sempre piaciuto che lo fosse

Peach non è una damigella in pericolo in Super Mario Bros. - Il film, anzi si sa muovere tra i pericoli del suo mondo molto meglio di Mario, che ci è appena arrivato. Ma questa caratterizzazione più forte di Peach risponde a una necessità che Shigeru Miyamoto e il suo team alla Nintendo hanno sempre avvertito, per cui è stato naturale venirsi incontro, quando si è trattato di creare la sceneggiatura del lungometraggio animato attualmente al cinema. Shigeru ha detto:

Realizzando un videogioco [a metà degli anni Ottanta, ndr], avevamo bisogno di rendere l'obiettivo semplice e facile da capire, quindi lei è rimasta la "damigella in pericolo" per un po'. Ma avevamo il desiderio di renderla un personaggio giocabile, darle una sua storia, farne una principessa più potente, etc. etc. Abbiamo cercato di spingerci in quella direzione col film, credo che in una delle nostre prime conversazioni abbiamo deciso di renderla la principessa più forte e capace che sarebbe sempre dovuta essere.

Al di là del commento specifico di Miyamoto-san, ricordiamo che abbiamo dedicato a Peach un focus apposito qualche giorno fa: noterete che nella sua storia videoludica non sono mancati momenti in cui è stata controllabile dai giocatori, avendo la sua possibilità di mostrare la sua indole più combattiva. Leggi anche Super Mario Bros. - Il Film, Peach non è più una damigella in pericolo, ma non lo è sempre stata