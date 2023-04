Super Mario Bros. - Il film: ma proprio il primo mai fatto, in streaming e pure gratis

News Cinema

Lo ammettiamo: è un titolo acchiappa-click, ma c'è una sostanza reale in questa notizia che vi proponiamo. È stato restaurato in 4K il primo anime dedicato a Super Mario Bros., risalente al 1986. Un ritrovamento affascinante.

Avete già visto Super Mario Bros. - Il film? Se siete appassionati del personaggio Nintendo, ora portato al cinema dall'Illumination Entertainment e dalla Universal, potrebbe avere un grande valore il recupero del primo film di animazione mai realizzato sul personaggio: sì'intitola Super Mario Bros. - The Great Mission to Rescue Princess Peach!, risale al 1986, ed è disponibile in via ufficiale in streaming e gratis, restaurato per giunta in 4K da Kineko Video. Il film è su YouTube, da cui proviene l'embed qui in basso: fate scattare i necessari paragoni! Questa risplendente copia ufficiale è in lingua originale giapponese, con sottotitoli (e note di traduzione!) in inglese. Un gran lavoro di recupero.





Super Mario Bros., il film al salvataggio della principessa Peach