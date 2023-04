L'Illumination Entertainment e la Nintendo portano al cinema Super Mario Bros. in un film di animazione che rende giustizia alla leggenda videoludica, cercando la leggerezza e la solarità. E facendoci riflettere sulle scelte significative dietro al passaggio tra due mezzi così diversi. Ecco la recensione del film di Super Mario Bros.

Idraulici con pochi tubi da riparare, a Brooklyn Mario e Luigi non se la passano bene e sono gli zimbelli di famiglia e colleghi: un tubo misterioso scoperto nei sotterranei della città risucchia i due in un mondo fiabesco, ma li separa. A quel punto Mario ha solo un imperativo: salvare Luigi ovunque sia finito, perché è l'unico che abbia mai creduto davvero in lui. Sulla strada, diventato amico della volitiva Principessa Peach, capirà da lei come funziona lo strano mondo in cui si trova, a rischio per la minaccia di Bowser, un demoniaco tartarugone che ha messo le zampe su qualcosa di molto pericoloso...

Diciamo la verità: la Nintendo non poteva scegliere partner migliore dell'Illumination Entertainment per (ri)portare sul grande schermo il suo marchio di punta, quel Super Mario più che iconico, con pochi altri nomi praticamente paradigma del concetto stesso di videogioco, da più di quarant'anni. Questo proprio perché l'Illumination dei Cattivissimo Me, Minions e Sing sa mettere da parte le più complesse ambizioni autoriali di altri studi come Disney, Pixar o DreamWorks, per concentrarsi sui personaggi e portare a casa il risultato senza pensare troppo. Al tempo stesso, il team (essenzialmente francese) garantisce una tecnica e una professionalità all'altezza del mercato dell'animazione 3D attuale. Insomma, non si stenta a credere che quel matrimonio in produzione tra Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri sia stata davvero la combinazione più pratica per dare vita a Super Mario Bros. - Il Film.

Sono rimasto a lungo a chiedermi se quello che ci troviamo di fronte sia un monumento alla sfacciataggine del fanservice, o nella sua gioiosa e solare semplicità d'approccio non nasconda invece uno dei migliori adattamenti di un videogioco mai realizzati. Perché è chiaro che il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (di militanza televisiva), su copione di Matthew Fogel (Minions 2), concentra in un'ora e mezza tutti gli elementi che il videogiocatore medio della saga da decenni vive e respira: i cubi, i funghi, i nemici (in primo piano o comparse), le avventure parallele di Donkey Kong, Mario Kart, i bonus, il sapore dei primi platform miscelato a un look 3D dettagliato, che si pretende dopo Super Mario Odyssey. E le citazioni, clamorose e raffinate: occhio all'arcade di "Jumpman" in un'inquadratura! Orecchie aperte per centrate rievocazioni melodiche del lavoro di Koji Kondo in colonna sonora. Ci è capitato persino di spoilerarci involontariamente una scena, quando Mario ha raccolto qualcosa che avrebbe prodotto un effetto immaginabile da chi conosca quei videogiochi e abbia memoria visiva.

Ma non si fa un film solo così, o meglio: non si dovrebbe, anche se la citazione per un numero crescente di spettatori sembra essere non un contorno ma la sostanza delle esperienze, in nome di un'appartenenza a una determinata comunità. Qualcosa ci ha sorpreso.

Chi vi scrive ammette di aver amato e di amare videogiochi con un tessuto narrativo più corposo e articolato di quello offerto dall'essenzialissima, archetipica e piuttosto ripetitiva saga piattaformica di Mario (premetto di non averne sperimentato le derivazioni gdr). Con il gusto per la narrazione lineare di stampo cinematografico, le imprese dei Naughty Dog con The Last of Us prestano il fianco meglio a una traduzione compatibile con un mezzo diverso. Questo Super Mario Bros. - Il film mi ha spinto invece a pensare fuori da questi schemi.

La costruzione del racconto e del tragitto del nostro eroe non esiste solo in funzione delle citazioni, ma la dinamica del gameplay viene riportata pari pari nella sceneggiatura, con piena e incondizionata fiducia nella sua forza narrativa. Ripetere mille volte le stesse zone, continuando a morire e imparando a superarle, mantenendo la calma, guardando al traguardo e resistendo agli ostacoli che appaiono insormontabili, imparando come ribaltare i pronostici utilizzando ciò che abbiamo a disposizione: è la filosofia di un videogiocatore "hardcore", è il tema della storia e - qualcuno potrebbe dire - anche uno dei principi dell'esistenza. Mario è sullo schermo l'incarnazione della resilienza: giudicato ridicolo o minuscolo da chiunque, le prende di santa ragione ma si rialza, ricomincia e non si arrende. Persino il tipico livello di "tutorial" (addestramento) viene tradotto in una sequenza, con la stessa identica funzione: allenarsi agli ostacoli per dimostrarsi all'altezza di qualcosa.

Non si cerca la più facile strada nostalgica e un po' storiografica dell'abbattimento della quarta parete, come succedeva nei pur preziosi Ralph Spaccatutto e Free Guy. Ma nemmeno ci si prende troppo sul serio, perché con tutti quei colori saturi devi pur ricordarti un mantra di Mario: sorridere, divertirti.

La disarmante eleganza del film sta proprio nella tranquillità, sempre solare, gioiosa, scoppiettante, con la quale Miyamoto e Meledandri hanno avuto fiducia nel senso del gameplay, al punto da farlo diventare senso narrativo senza il benché minimo ritocco. Complesso d'inferiorità per il "Cinema", zero. Umiltà... più di quanta si potesse prevedere: in fondo la premessa narrativa è la stessa del (per chi vi scrive) fallimentare Super Mario Bros del 1993 dal vero. Perché ha una sua importanza: così come Mario scopre la fiducia in se stesso affacciandosi a un mondo di fantasia, così noi giocatori per decenni ci siamo messi alla prova esplorando le sue digitali fiabe colorate. Dietro le gag e le scene d'azione, Super Mario Bros. - Il film nasconde una fiera e trasparente rivendicazione delle peculiarità del mezzo videogioco: cioè l'atmosfera delle narrazioni tradizionali, più un coinvolgimento fisico concreto, che al cinema manca, ma che dal cinema risulta spiegato molto bene, nell'importanza data al corpo di Mario... e a tutti i colpi che incassa!

Sarà pure stata dettata dalla necessità hollywoodiana di contrastare i luoghi comuni sui personaggi femminili, ma la Principessa Peach indomita e in grado di difendersi da sola non abbatte le fondamenta del mondo di Mario. Peach ha ancora bisogno di lui per risolvere la sfida più grande, e l'indovinata idea di fargli salvare suo fratello Luigi invece della "damigella in pericolo" trasmette un senso poetico più alto: per il fine ultimo di abbattere un nemico più grande, arduo da sconfiggere da soli, è necessaria una cooperazione di più capacità e personalità, anche "difficili" come Donkey Kong (la cui rivalità con Mario è qui una metafora sottile della storia videoludica dei due).

Non sono uscito dalla proiezione di Super Mario Bros. - Il film convinto di aver visto un'opera d'animazione straordinaria, ma raramente ho assistito al cinema a una così serena e disinvolta rivendicazione di quello che il videogioco tradizionale significa e può dare, di ciò che un videogioco è. Avrà sicuramente un valore più blando per chi non possa andare oltre la dimensione puramente cinematografica, però... bisognava allontanare le mani dal joypad, osservare Mario dal di fuori, per capire cosa significhi davvero controllarlo.