Super Mario Bros. - Il film: conosciamo meglio Bowser, la nemesi del nostro eroe

La nemesi di Mario in Super Mario Bros. - Il film non poteva essere che lui: il massiccio e immarcescibile Bowser, il re dei Koopa. Da quando ricopre il ruolo di antagonista del più famoso idraulico del mondo?

Bowser è stato l'antagonista del nostro idraulico preferito sin dal primo videogioco? Non proprio, ma quasi. Scopriamolo insieme.

Prima di Super Mario Bros - Il film: come Bowser spodestò Donkey Kong in qualità di cattivone

Non c'è dubbio che Bowser sia un potentissimo e pericoloso cattivo in Super Mario Bros. - Il film, e d'altronde per il film creato dall'Illumination Entertainment in collaborazione con la Nintendo, non c'era davvero una scelta alternativa, visto che il tartarugone infernale re dei Koopa è da tempo immemorabile teso alla distruzione di Mario, Luigi e di tutta la sua banda.

È bene ricordare che, quando Mario (allora ancora solo "Jumpman") debuttò nell'arcade Donkey Kong del 1981, in effetti il suo avversario era proprio lo scimmione, che gli rapiva la donzella Pauline, rifugiandosi sulla cima di un palazzo, scaraventando l'impossibile addosso al nostro eroe. In effetti, nemmeno quando il videogioco che Mario ottenne tutto per sé (e suo fratello) nel 1983, Mario Bros., esisteva un avversario ultimo unico e chiaro, anche se i due se la vedevano con nemici variegati, le tartarughe colorate Koopa Troopa, nate quindi prima di quello che sarebbe stato il loro capo di lì a poco.

Il legame tra Bowser e i Koopa Troopa è nato dunque col senno di poi: durante la lavorazione del leggendario Super Mario Bros. (1985) per il NES il buon Shigeru Miyamoto pensò a una nemesi vera e propria, il "boss" da affrontare al termine di ogni mondo, e curiosamente aveva in origine pensato a un bue. Fu invece il codesigner e grafico Takashi Tezuka a proporre di renderlo una tartaruga, per trovare un'omogeneità narrativa con gli altri avversari. Bowser non si è nemmeno chiamato subito così: in effetti il Re Koopa, questo "Koopa più importante degli altri", è stato battezzato relativamente tardi, solo nel 1990-1991, all'uscita di Super Mario World per il SNES.





L'irresistibile ascesa di Bowser nel mondo di Super Mario

La personalità che Bowser mostra nel film è accuratamente modellata su quella mostrata nei giochi, fino all'ultimo Super Mario Odyssey, dove spera addirittura di sposare Peach. Dopotutto nel corso degli anni Bowser è stato l'antagonista principale di Mario e dei suoi amici nella saga ammiraglia, prendendosi qualche pausa solo negli spin-off come i Super Mario Land su Gameboy, dove furono introdotti prima un alieno chiamato Tatanga e poi un popolarissimo personaggio di nome Wario (come il nome suggerisce, una versione molto più aggressiva e corpulenta di Mario: tanto popolare da aver avuto giochi a lui dedicati). Bowser ha persino avuto filiazioni, letteralmente: in diversi giochi uno degli avversari principali è Boswer Jr., un figlio capriccioso e con le stesse manie di grandezza, che in New Super Mario Bros sul DS è arrivato a riesumare il padre defunto, pur di avere la meglio su Mario e non consentirgli di salvare la Principessa.

Una curiosità: Bowser ha fatto il suo ingresso nel cinema di animazione di qualità prima del suo rivale! Era infatti nel gruppo di autoaiuto dei cattivi dei videogame nel Ralph Spaccatutto (2012) dei Walt Disney Animation Studios. La Nintendo ne concesse l'uso, divertita dall'idea, riservandosi però di non "sprecare" Mario in un semplice cammeo, sognando un film animato tutto per il nostro eroe... un film che oggi arriva al cinema sul serio.