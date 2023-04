Super Mario Bros. - Il film, aspettando Yoshi, ecco la sua storia

News Cinema

Il post-credits di Super Mario Bros. - Il film suggerisce l'inserimento del dinosauro Yoshi in un futuro film animato dell'Illumination Entertainment / Universal / Nintendo. Ripercorriamone velocemente la storia ludica.

Chi sia rimasto a guardare tutti i titoli di coda di Super Mario Bros. - Il film sa che la Nintendo e l'Illumination hanno nei fatti promesso, con una breve scena, l'arrivo del dinosauro Yoshi in un eventuale (quasi sicuro, siamo onesti!) prossimo film animato dedicato ai personaggi. Yoshi è uno dei personaggi relativamente più recenti nella banda di Super Mario, ma anche lui è riuscito a segnare più di una generazione di videogiocatori...



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Super Mario Bros. - Il film promette Yoshi: curiosità sul dinosauro Nintendo

Mentre gli altri personaggi della banda di Mario sono nati negli anni Ottanta, il dinosauro Yoshi è apparso per la prima volta in Super Mario World (1990) per il SNES, quindi in piena epoca 16 bit. In realtà non sarebbe dovuta andare così: Shigeru Miyamoto avrebbe voluto dare a Mario la possibilità di cavalcare un destriero-dinosauro già in Super Mario Bros. del 1985, ma furono le limitazioni tecniche della precedente macchina Nintendo, il NES a 8bit, a costringerlo a contenere la sua creatività. Per Super Mario Bros. 3 (1988, ancora per NES), nonostante il design guardasse già alla struttura quasi aperta di Super Mario World, si riproposero gli stessi limiti tecnologici: per questa ragione Yoshi attese un altro giro e un cambio di generazione di hardware prima di vedere finalmente la luce.

Yoshi nasce da un uovo ed è cavalcabile da Mario, che ne sfrutta anche la divertente capacità di divorare i nemici, acchiappandoli con una lunghissima lingua in grado peraltro di agganciare appigli o bonus lontani: i nemici ingoiati possono essere risputati come proiettili contro altri avversari, oppure tramutati in uova. Come sempre, Miyamoto non ragionava in termini narrativi, quanto sull'allargamento delle possibilità di interazione. Interazione rigorosamente divertente e movimentata!





Yoshi, protagonista istantaneo a furor di popolo

Mentre la gloria da protagonisti di personaggi anche importanti come Peach e Luigi si è fatta attendere nel corso degli anni, Yoshi si dimostrò subito così popolare, specialmente presso i bambini, da spingere Miyamoto e la Nintendo a renderlo già mattatore di un'ammiraglia come Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995), canto del cigno del SNES, con una realizzazione tecnica spettacolare. In questo amatissimo platform, si raccontava in un prequel come la cicogna che portava gli infanti Mario e Luigi fosse stata dirottata da un giovane Bowser, che voleva impedire la nascita delle sue nemesi dopo aver ricevuto una profezia! Luigi era rapito, il "Baby Mario" precipitava sull'isola di Yoshi, che se lo caricava sulle spalle e partiva al salvataggio di Luigi e alla sconfitta del cattivone. Miyamoto e i suoi tararono il gioco sui più piccoli, non solo con un livello di difficoltà più accessibile, ma anche sul piano estetico, con fondali che richiamavano un tratto infantile. In più di una classifica storica dei migliori videogiochi mai realizzati, Yoshi's Island non manca mai.





Yoshi prima e dopo Super Mario Bros. - Il film

Dal 1995 Yoshi è diventato uno dei personaggi più popolari della scuderia Nintendo, tanto da essere persino reintegrato come coprotagonista in Super Mario 64 DS, il remake portatile del seminale Super Mario 64. Al di là comunque delle sue apparizioni nella serie ammiraglia, come nell'ultimo Super Mario Odyssey (2017) per Switch, Yoshi ha avuto giochi tutti per lui sin da Yoshi's Story (1997) per N64, per arrivare all'ultimo Yoshi's Crafted World (2017) per Switch, tutti caratterizzati da un gameplay più tollerante: non rivolte a un'utenza di giocatori "hardcore", le avventure di Yoshi sono una parentesi di colorata fantasia che profuma d'infanzia, con ritmi più pacati e occasionali leggeri puzzle per migliorare i propri risultati. Leggi anche Super Mario Bros. - Il film, la recensione del cartoon che racconta col gameplay