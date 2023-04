Super Mario Bros. - Il film: Donkey Kong, l'eterno rivale... e ha le sue ragioni!

News Cinema

In Super Mario Bros. - Il film ha un posto d'onore Donkey Kong, che d'altra parte era il titolare videoludico di quel mondo prima dell'esplosione di Mario. Qual è stata la sua storia prima del cartoon targato Illumination Entertainment?

Un evento come Super Mario Bros. - Il film, al cinema dal 5 aprile, non poteva non vedere nel cast lo scimmione Donkey Kong, per principio: magari chi ha giocato con lui negli anni Novanta non era così abituato a vederlo legato alla figura di Mario, ma tutto iniziò con un gioco che li mise uno contro l'altro, da coprotagonisti... anzi, il nome del titolo non spettava mica al baffuto, anzi!



Donkey Kong vuole rubare la scena in Super Mario Bros. - Il film

Non spoileriamo nulla se ci facciamo ispirare dalla scena vista anche nei trailer di Super Mario Bros. - Il film: Mario le prende di santa ragione da Donkey Kong. D'altronde la storia, dal punto di vista narrativo e anche commerciale, ha visto sul serio questo confronto. In effetti il debutto di Mario, ancora senza nome ("Jumpman") e ancora un carpentiere, fu nell'arcade del 1981 Donkey Kong, firmato da Shigeru Miyamoto. Insomma, il protagonista non era alcun "Super" Mario, ma l'eroe doveva salvare la sua bella, Pauline, dalla grinfie di uno scimmione che l'aveva rapita e portata in cima a un palazzo. Miyamoto, al suo debutto come game designer, voleva omaggiare la tradizione hollywoodiana di King Kong, e Donkey cercava di far desistere o eliminare Jumpman, bersagliandolo con vari oggetti. L'anno dopo, Donkey Kong Jr. vide suo figlio cercare di salvare il babbo ingabbiato proprio da Mario (e da un suo fratello gemello, pare di capire dall'intro)! Poco dopo, la Nintendo decise però di spostare il suo focus produttivo su Mario, che divenne un personaggio via via più mattatore, tra Mario Bros. (1983) e soprattutto la rivoluzione nei giochi di piattaforme, Super Mario Bros. (1985) per il NES.

In questo contesto, appare credibile che Donkey Kong, nel nuovo cartoon firmato Illumination Entertainment e Nintendo, cerchi di rubare la scena a Mario, e tra i due ci sia una certa rivalità. Era scritto nella storia, dopotutto, ma Donkey è ridiventato negli anni un personaggio popolare non solo grazie alla Nintendo.





Donkey Kong Country rilanciò Donkey Kong nei Novanta

La ragione per cui il personaggio di Donkey Kong è rimasto popolare, nonostante il "sorpasso" di Mario, si deve alla fortuna che ebbe nei primi anni Novanta. Non ci riferiamo tanto alla partecipazione di suo figlio Donkey Kong Jr. al popolarissimo Super Mario Kart (1992) sul SNES, che comunque non guastò, ma al suo ritorno in grande stile come protagonista assoluto in Donkey Kong Country (1994). Il coprotagonista del gioco di piattaforme era il nipotino di Donkey, Diddy Kong, che lo accompagnava al recupero di una spaventosa scorta di banane, sottratta dal leader dei coccodrilli Kremlings, King K. Rool. A questo punto si era creato un vero e proprio mondo parallelo per Donkey Kong. La Nintendo decise di puntare su un rilancio del personaggio senza rischiare troppo, così si affidò alla britannica Rare Software per la creazione di questi titoli, realizzati con personaggi ed elementi del fondale precalcolati in 3D: in altre parole, la grafica non era stata disegnata direttamente in 2D, ma renderizzata su su workstation Silicon Graphics e poi esportata in immagini bidimensionali pronte per il SNES. La saga proseguì tra sequel e filiazioni Game Boy come Donkey Kong Land, in un crescendo continuo di successo e rinnovata popolarità, fino al Donkey Kong 64 per Nintendo 64 nel 1999.





La stella di Donkey Kong a quel punto per una decina d'anni si è appannata, dopo che la Rare è stata acquisita dalla Microsoft nei primi Duemila, nonostante il personaggio sia stato usato spesso negli spin-off di Mario, in modo particolarmente calzante nei picchiaduro Super Smash Bros. (al cui sapore sembra rifarsi la suddetta scena del trailer). Intorno al 2010-2014 la Nintendo ha affidato ai Retro Studios dei titoli per Wii e Wii-U, Donkey Kong Country Returns e Donkey Kong Country Tropical Freeze, il secondo dei quali trasferito su Switch nel 2018. Al momento il franchise è, come si dice in gergo, "dormiente": il redesign del personaggio eseguito per il film, pensato da Miyamoto per rifarsi alle sue origini, potrebbe però essere foriero di un nuovo futuro da protagonista, tra videogiochi e - perché no - un cartoon cinematografico tutto per lui, come si vocifera. Glielo si legge in faccia: è una vita che si prepara a questa ribalta, e il suo avo King Kong approverebbe.