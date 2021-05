Rendiamo omaggio a Cate Blanchett con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Cinque titoli in streaming per celebrare i 52 anni dell'attrice australiana vincitrice di due premi Oscar.

Se dovessimo scegliere la più grande attrice dei nostri tempi probabilmente il nome uscirebbe fuori dal trio composto da Frances McDormand, Kate Winslet e Cate Blanchett. Ed è proprio all’attrice australiana che dedichiamo oggi i nostri cinque film in streaming, dal momento che compie 52 anni. Questa volta però non abbiamo voluto mettere in risalto tanto le interpretazioni della Blanchett - ce ne ha regalate troppe in carriera, e molte ancora ce ne regalerà - quanto il valore artistico dei lungometraggi stessi. Che si tratti dunque di un ruolo da protagonista oppure di un piccolo ma prezioso supporto, questi sono a nostro avviso i cinque titoli più riusciti in cui compare la grande Cate Blanchett. In attesa ovviamente di Nightmare Alley di Guillermo del Toro o Don’t Look Up di Adam McKay. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming interpretati da Cate Blanchett

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri

Io non sono qui

Blue Jasmine

Knight of Cups

Carol

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri (2002)

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Abbiamo selezionato il secondo episodio della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson perché a nostro avviso si tratta del più drammatico e meglio montato. Il tono che avvicina la vicenda alla straordinaria battaglia del Fosso di Elm si fa man mano sempre più desolato, fino a diventare un doloroso canto funebre. La messa in scena che alterna l’incredibile scontro finale con gli altri due che avvengono contemporaneamente è un capolavoro cinematografico ancora senza eguali. Le Due Torri rimane il picco artistico di un trio di opere che hanno cambiato la storia del cinema: i migliori prodotti fantasy dei tempi moderni, con buona pace di Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park e altri franchise a vostro piacimento. Siamo pronti per il dibattito…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Io non sono qui (2007)

Io non sono qui: Trailer in lingua originale

Il racconto ideale della vita e dell’opera di Bob Dylan realizzato da Todd Haynes permette alla Blanchett di costruire un’idea del leggendario cantautore che l’attrice compone con una mimica perfetta ma soprattutto tratteggiando l’anima e lo spessore del proprio personaggio in maniera viscerale, caldissima. Io non sono qui ha nel proprio, maestoso cast anche Heath Ledger, Christian Bale, Charlotte Gainsbourg, Ben Whishaw, Richard Gere e molte altre star, ma è la Blanchett che verrà ricordata per la sua interpretazione emozionante di Dylan. Arrivano la Coppa Volpi a Venezia e la nomination all’Oscar come non protagonista. Film indimenticabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Blue Jasmine (2013)

Blue Jasmine: Il trailer ufficiale italiano del film di Woody Allen

L’interpretazione della Blanchett arriva a delle vette di verità e disperazione che soltanto la grande Gena Rowlands aveva toccato nell’impersonare la fragilità emotiva e psicologica di una donna che sta perdendo il contatto con la realtà. E questo è il miglior complimento che possiamo fare all’attrice, a Blue Jasmine e al suo regista Woody Allen. Se ci troviamo di fronte a uno dei migliori film drammatici del cineasta newyorkese è anche perché l’influenza della Rowlands e di John Cassavetes sono tangibili ed emozionanti. Un dramma pregnante e splendidamente cadenzato, in cui non possiamo non partecipare al dolore del personaggio principale. Capolavoro di introspezione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Knight of Cups (2015)

Knight of Cups: Il trailer italiano del film - HD

Il film di Terrence Malick è prima di tutto una visione, elegante e desolata: quella di Los Angeles, una città dove perdersi può significare anche soltanto vagare per le strade deserte, guardare dai tetti dei palazzi, sentirsi solo a un party affollato. Christian Bale diventa suadente protagonista di una non-storia affascinante e magnificamente messa in scena, grazie anche alla fotografia sempre preziosa di Emmanuel Lubezki. Nelle sue poche scene la Blanchett impersona con fascino la possibilità di salvezza dell’anti-eroe che non sa come ritrovarsi. Knight of Cups è, insieme all’ultimo A Hidden Life, il miglior film di Malick dai tempi di La sottile linea rossa. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Ancora diretta da Todd Haynes Cate Blanchett ci regala la prova probabilmente più affascinante, stratificata ed elegante della sua carriera. Il melodramma in costume incentrato sull’amore ta due donne, una delle quale è madre e moglie di un uomo che non riesce a capire, viene sviluppato dal cineasta con una capacità introspettiva ammirevole. Accanto alla Blanchett due attori di razza come Rooney Mara e Kyle Chandler, che contribuiscono a fare di Carol uno dei migliori melodrammi dello scorso decennio. Forma e contenuto al loro massimo per un film da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.