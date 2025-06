Squid Game 3: Cosa significa quel cameo finale? Tutti i retroscena e le dichiarazioni del regista (SPOILER)

News Serie TV

La terza stagione di Squid Game ci ha salutati con un finale compiuto, ma con un colpo di scena negli ultimi minuti (con un premio Oscar!) che apre a interessanti scenari: la spiegazione dell'ideatore Hwang Dong-hyuk.

La stagione 3 di Squid Game si è conclusa con un ultimo episodio intenso e definitivo, perché ha chiuso tutte le linee narrative. Il creatore e regista Hwang Dong-hyuk, comunque, si è divertito a salutare il pubblico con l'ennesimo colpo di scena finale: l'apparizione di una star di Hollywood. Si è trattato di una visione che sicuramente ha fatto fare un balzo dal divano a tutti i fan, ma cosa significa? Ecco la spiegazione di quella scena e cosa sappiamo. Ovviamente seguono SPOILER quindi continuate solo se avete visto i nuovi episodi.

Squid Game 3: Il significato della scena finale

Dopo una stagione incentrata sul conflitto tra Gi-hun (Lee Jung-jae), deciso a distruggere i giochi, e il Front Man (Lee Byung-hun), che tenta di spezzare la sua fede nell'umanità, la serie ci regala un epilogo ambientato a Los Angeles. Nell'ultima scena fa la sua comparsa una figura del tutto inaspettata: l'attrice premio Oscar Cate Blanchett. Il suo cameo introduce, forse, un nuovo livello narrativo che potrebbe espandere ancora di più l'universo della serie. Ma potrebbe anche non avere un seguito.

La scena è questa: mentre lascia la casa della figlia di Gi-hun, Ga-yeong, e attraversa il centro di Los Angeles, In-ho (il Front Man) abbassa il finestrino, fermo a un semaforo, e vede una donna bionda ed elegante, in completo, che gioca a ddakji in un vicolo con un uomo visibilmente provato. È la reclutatrice di Los Angeles, interpretata da Cate Blanchett!. Lei nota In-ho e gli fa un cenno con il capo, prima che il suo potenziale nuovo giocatore la implori di tentare ancora. Lei sorride e risponde con un glaciale: "Come desideri…".

Ci sarà uno spin-off americano di Squid Game?

È una scena breve ma potente che suggerisce come i giochi, nonostante tutto, continuino, semplicemente in altri luoghi. Da mesi circolano molte voci, ma non c'è nessuna conferma ufficiale da Netflix, su un possibile spin-off di Squid Game ambientato negli Stati Uniti e sviluppato da David Fincher. Vedremo se diventerà realtà (noi ci speriamo, a questo punto).

Le dichiarazioni dell'ideatore Hwang Dong-hyuk e dell'attore Lee Byung-hun

Intanto il regista Hwang Dong-hyuk, parlando con Tudum, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta sorprendente. "Abbiamo pensato che avere una donna come reclutatrice sarebbe stato più drammatico e intrigante", ha detto Hwang. "E per quanto riguarda Cate Blanchett, è semplicemente la migliore, con un carisma ineguagliabile. Chi non la ama? Siamo stati molto felici di averla con noi. Se Gong Yoo è il reclutatore coreano, ho pensato che lei sarebbe stata il perfetto corrispettivo americano, dando alla storia un finale breve ma intenso" ha aggiunto. L'idea era trovare qualcuno capace di dominare lo schermo con pochissime parole, e Blanchett ha colpito nel segno. "Durante le riprese, mi ha ricordato cosa significa vero talento. Anche con solo qualche sguardo e poche battute, la sua performance è stata ipnotica. È stata fantastica nel giocare a ddakji. Credo sia riuscita a capovolgere la tessera al primo tentativo, e siamo riusciti a girare tutto in un'unica lunga inquadratura", ha continuato a raccontare.

Anche l'attore Lee Byung-hun ha commentato la scena conclusiva, affermando che rappresenta una chiusura perfetta per Squid Game. "Personalmente, lo interpreto così: nonostante tutti gli sforzi nobili di tante persone, il mondo continua ad andare avanti come prima", ha detto.