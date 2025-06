Pioggia di star al Filming Italy Sardegna Festival 2025: Heather Graham, Alec Baldwin, Andy Serkis, Simon Baker, Ezra Miller

News Cinema

L'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in programma dal 19 al 22 giugno, accoglierà un favoloso parterre di star straniere italiane: da Andy Serkis a Ezra Miller, da Simon Baker a Joe Manganiello, da Healther Graham ad Alec Baldwin.

È stata presentata a Roma l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e a Forte Village e che è diretto come sempre da Tiziana Rocca. La manifestazione si è affermata fin dal principio come unica nel suo genere, perché dà spazio contemporaneamente al cinema e alla televisione. Nell'annunciare che quest'anno ci sarà una serata di preapertura il 18 giugno - con la proiezione del film d'animazione Disney Elio - Tiziana Rocca si è detta felice del successo del Filming Italy in tutte le scorse edizioni e ha spiegato che considera la nuova edizione "un traguardo importante, che conferma il nostro impegno nel promuovere il cinema italiano e internazionale, sostenere i giovani talenti e creare un dialogo sempre più vivo tra cultura, industria e pubblico".

Come già era stato anticipato in un incontro stampa durante il Festival di Cannes, due attrici italiane illumineranno con la loro bellezza e il loro talento la manifestazione cinematografica sarda: Martina Stella e Micaela Ramazzotti. La prima sarà la madrina del festival e la seconda sarà a capo della giuria dei cortometraggi. A valutarli insieme a lei ci penseranno Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales, Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio, oltre al professore Massimo Arcangeli, Stefano Arduini, Andrea Minuz, Stefania Rimini, Christian Uva e Tiziana Rocca.

Da quando è nato, il Filming Italy Sardegna Festival si distingue per il notevole parterre di ospiti, tanto italiani quanto stranieri. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di incontrare star internazionali del calibro di Harvey Keitel, Christopher Walken, Brie Larson, Colman Domingo, Patricia Arquette, Josh Hartnett, Marisa Tomei, Rosario Dawson, Dominic West, Laura Dern e tanti altri. Quest'anno saranno presenti al Festival (oltre ai già citati componenti della giuria dei corti):

Simon Baker, Fran Drescher, Jane Seymour, Luke Wilson, Melissa Roxburgh, Joe Manganiello, Karen Pittman, Mischa Barton, Ezra Miller, Cheryl Hines, Darko Perić, Pom Klementieff, Peter Chelsom, Tom Glynn-Carney, Gia Coppola, Ashley Greene, Scott Eastwood, Missi Pyle, Claire Sliney, Nathalie Emmanuel, Samuel Arnold, Chiara King, Shea Whigham, Andy Serkis, Alex Wolff.

Non mancheranno, a Forte Village, i talenti italiani. In quattro intense giornate, avremo modo di incontrare:

Maria Grazia Cucinotta, Franco Nero, Marco Bocci, Fabio Testi, Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Gabriele Mainetti, Raoul Bova, Giovanni Veronesi, Silvio Soldini, Gaia Girace e Irene Maiorino, Silvia D’Amico, Barbara Foria, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini, Francesco Scianna, Nicolas Maupas, Claudia Tranchese, Chiara Iezzi, Rosalia Porcaro, Yvonne Sciò e Giampiero De Concilio.

Ricordiamo che il film di apertura di Filming Italy Sardegna Festival sarà Poveri noi - con Paolo Ruffini e Ricky Memphis - e che, in omaggio ad Alain Delon e per gentile concessione della Titanus, ci sarà una proiezione de La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini.

Anche quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.