Oscar 2023, i cinque candidati per la migliore sceneggiatura originale

I candidati per la migliore sceneggiatura agli Oscar 2023 raccontano un panorama vario: autobiografia, satira, multiversi, umorismo nero, ambizione. Guardiamo da vicino le opere con la nomination.

Le nomination agli Oscar 2023 riguardanti le migliore sceneggiature originali vedono sfidarsi registri molto diversi: la commedia nera Gli spiriti dell'isola, il multiverso di Everything Everywhere All at Once, il ritratto di una mattatrice in Tàr, l'autobiografia di The Fabelmans e la satira amara di Triangle of Sadness. Nel contesto hollywoodiano dei blockbuster, che gioca sempre più su marchi consolidati e universe, questa categoria ha un enorme valore nel ricordarci le capacità esplorative del mezzo, quando si addentra in nuove storie e personaggi.

Ecco i 5 candidati agli Oscar 2023 nella categoria della migliore sceneggiatura originale

Gli spiriti dell'isola

Everything Everywhere All At Once

Tàr

The Fabelmans

Triangle of Sadness

Gli spiriti dell'isola: nomination all'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale

Martin McDonagh può suonare come un habitué degli Oscar, ma in effetti l'autore inglese, attivo nel teatro e nel cinema, ha vinto un Academy Award solo per un cortometraggio del 2004, Six Shooter. Per il resto, nonostante i suoi film siano stati beniamini delle cerimonie, come sceneggiatore ha soltanto sfiorato la statuetta, con In Bruges nel 2009 e con Tre manifesti a Ebbing, Missouri nel 2018. Al terzo giro, forte di un copione che ha costruito su due vecchi amici come Colin Farrell e Brendan Gleeson, potrebbe finalmente ottenere il meritato Oscar, ed è il nostro favorito. D'altronde il suo lavoro non è al servizio di un divertimento nero sterile: se ci si ferma a pensare, dietro alla cattiveria surreale di alcuni momenti, Gli spiriti dell'isola ricostruisce il significato dell'amicizia, dell'aprirsi al prossimo, della dignità e di una vita semplice magari senza ambizione, ma non per questo da buttar via. La sorprendente gentile tenacia di Padraic attiva il cervello e rende via via meno legittima la "lagna" di Colm, così vicina a tante nostre frustrazioni, pure lontane geograficamente e temporalmente dall'Irlanda degli anni Venti. Leggi anche Gli spiriti dell'isola: la recensione del film di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson Gli Spiriti dell'Isola: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Everything Everywhere All at Once: nomination all'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale

Everything Everywhere All at Once ha una tale quantità di nomination in questi Oscar, da rendere difficile fare pronostici su quelli che taglieranno il traguardo. Il pastiche sul multiverso scritto (e diretto) da Dan Kwan & Daniel Scheinert, per gli amici i "Daniels", gioca comunque su una sola tematica, quella della realizzazione personale, più o meno a scapito degli affetti, a seconda di quanto abbiamo intenzione di dare la precedenza a noi stessi. Tra un ammiccamento al multiverso di derivazione marveliana e un'iniziazione a un mondo alternativo che fa molto Matrix, la sceneggiatura comunque rimastica suggestioni di tanto cinema fantastico: forse, azzardiamo, il suo pregio è più nell'omaggio a quella tradizione, e forse questo omaggio potrebbe essere più sensibilmente premiato puntando sugli attori, non sul copione. A parte Michelle Yeoh, è soprattutto un ritrovato Ke Huy Quan a simboleggiare, con la sua eredità cinematografica degli anni Ottanta, l'effettiva anima nerdica dell'operazione. Leggi anche Everything Everywhere All at Once: la recensione Everything Everywhere All at Once: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tàr: nomination all'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale

Tàr è un film molto elegante e interessante: rimane da capire quanto della sua riuscita si debba alla sceneggiatura dello stesso regista Todd Field, quanto alla forza della sua messa in scena e quanto alla titanica interpretazione di Cate Blanchett. In effetti è facile farsi distrarre dall'efficacia di quest'ultima e sottovalutare gli altri aspetti. Field mira a calarci nel mondo della musica "alta" e in dinamiche accademiche dove il confine tra l'ambizione e la vocazione viscerale è sfumato sino a sparire. Fa qualche concessione, specialmente nel finale, a un maledettismo piuttosto classico, però ha anche l'accortezza di mettere in bocca a Cate Blanchett un modo di esprimersi caratterizzante e un lessico accorto, tagliente, che dà alla star materiale sul quale edificare il suo probabile e meritato Oscar. Ecco, la sceneggiatura di Tàr potrebbe vincere la statuetta per il "miglior copione sparring partner", se esistesse. Leggi anche TÁR: la recensione del film con Cate Blanchett presentato in concorso a Venezia TÁR: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Fabelmans: nomination all'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale

Non dev'essere stato semplice per Steven Spielberg scrivere la sceneggiatura di The Fabelmans: scontato cambio di nomi e cognomi a parte, quella di Sammy Fabelman, innamorato del cinema tra gli anni Cinquanta e Sessanta, aspirante artista che usa il cinema per esorcizzare il mistero degli affetti, è la storia di Steven. L'autore ha però saggiamente chiesto di avere accanto a sé in sceneggiatura il collaboratore Tony Kushner, forse per esser certo che l'inevitabile "ombelicalità" del racconto fosse compensata da uno sguardo più universale e significativo. Ci sono riusciti: The Fabelmans è tanto sincero e disperato nel descrivere le dinamiche familiari, quanto tecnico e quasi semiotico nel ragionare sull'arte e sul cinema. Una miscela stupefacente, peraltro emanazione diretta delle personalità di mamma e papà, delle quali Steven si dichiara la commossa sintesi. Se proprio i compromessi nell'Academy non potranno premiare regia e sceneggiatura, possiamo rinunciare a questa statuetta, perché in questo caso la regia ha la precedenza. Per principio poetico. Leggi anche The Fabelmans: recensione del film (quasi) autobiografico di Steven Spielberg The Fabelmans: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film "My Life" - HD

Triangle of Sadness: nomination all'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale