Non solo Joker: le grandi interpretazioni in streaming di Joaquin Phoenix

News Cinema

L'attore premio Oscar compie oggi 47 anni. Cinque film in streaming che ripercorrono una carriera folgorante e coraggiosa.

Con le sue scelte artistiche mai scontate, con un temperamento umorale e spesso ondivago ma soprattutto con le sue grandi interpretazioni Joaquin Phoenix è diventato - oseremmo scrivere quasi suo malgrado - una delle star più importanti dell'odierno panorama cinematografico mondiale. Non è stato facile scegliere i cinque film in streaming che ne ripercorressero la carriera nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno. Abbiamo deciso di non citare soltanto le interpretazioni più famose, acclamate o quelle che lo hanno portato ad ottenere candidature o riconoscimenti. Al contrario abbiamo prediletto la fattura dei film che ha girato, selezionando una cinquina di titoli che dimostrano la versatilità di Phoenix non solo quando si è confrontato con grandi registi ma anche con generi cinematografici ben specifici. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Joaquin Phoenix

Il Gladiatore

The Village

I padroni della notte

Lei

Joker

Il Gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Il peplum diretto da Ridley Scott ha riacceso la passione per il genere e scritto la storia del cinema contemporaneo con una messa in scena poderosa e ispirata. Russell Crowe è l’iconico protagonista di un film che dietro una confezione clamorosa nasconde anche delle riflessioni non scontate sulla cultura dello spettacolo contemporaneo. Phoenix interpreta il villain con una sottigliezza mescolata e enorme potenza espressiva. Per lui arriva la prima nomination all’Oscar, come non protagonista, mentre Il Gladiatore conquista cinque statuette tra cui quelle per il miglior film e l’attore. Film spettacolare ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Village (2004)

Phoenix era già stato diretto dal grande M. Night Shyamalan due anni prima in Signs, un film forse più compatto di questo a livello narrativo. Ma The Village possiede una potenza emotiva sconosciuta agli altri cult-movie dell’autore: le musiche di James Newton Howard e la fotografia di Roger Deakins si sposano a formare un concerto sonoro e visivo di bellezza suadente e malinconica. Le prove autunnali di grandi attori come William Hurt e Sigourney Weaver a supporto condiscono un horror romantico e struggente. Grande cinema di genere che diventa visione personale e poderosa. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

I padroni della notte (2007)

I padroni della notte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

James Gray è uno dei cineasti di cui Phoenix si fida maggiormente, lasciandosi dirigere svariate volte in film anche diversi tra loro. Abbiamo scelto I padroni della notte poiché si avvicina maggiormente all’estetica e alla scrittura dei grandi polizieschi degli anni ‘70. Il co-protagonista Mark Wahlberg e una sinuosa Eva Mendes a supporto chiudono un cast di enorme spessore drammatico. Bella rivisitazione degli stilemi con un’atmosfera piovosa e ottimamente orchestrata nella sua coerenza visiva. Notevole. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lei (2013)

Lei: Il trailer italiano ufficiale - HD

A nostro avviso la miglior interpretazione della carriera di Joaquin Phoenix, una prova d’attore sottile e delicata che non ha incredibilmente ottenuto neppure la nomination all’Oscar, quando avrebbe strameritato la statuetta. Scritto e diretto da uno Spike Jonze mai così sensibile, Lei racconta con precisione una storia d’amore impossibile che invece diventa vera, appassionante, umana e dolorosa. La voce di Scarlett Johansson come coprotagonista è semplicemente capace di scaldare il cuore dello spettatore. oscar per la sceneggiatura originale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Joker (2019)

IL cinecomic che porta Joaquin Phoenix all’Oscar come miglior attore protagonista alla sua quarta segnalazione è un incubo metropolitano dalla fattura cinematografica indubitabile. Il regista Todd Phillips costruisce un microcosmo cinematografico coerente e denso, dove il protagonista e i personaggi si muovono afflitti dalla stessa malattia del vivere. Joker è un film potente, che si discosta dall’immaginario dei fumetti di Batman per costruirne uno proprio, asfissiante e strepitoso da esperire. Leone d’Oro a Venezia e tante nomination all’Oscar tra cui quelle per film e regia. Grande cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.