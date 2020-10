Matthew McConaughey si confessa: da adolescente sono stato vittima di abusi sessuali

News Cinema

Nella sua autobiografia Greenlights, uscita il 20 ottobre, Matthew McConaughey racconta di aver fatto sesso contro la propria volontà quando non era che un ragazzo.

Torniamo a parlare di Matthew McConaughey e della sua autobiografia uscita appena 2 giorni fa Greenlights. Nel suo libro di memorie, che raccoglie 36 anni di diari, l'attore confessa di essere stato oggetto di diversi abusi sessuali.

Le sconcertanti dichiarazioni di Matthew McConaughey vittima di abusi sessuali

In Greenlights, che in italiano significa semaforo verde, Matthew McConaughey suddivide la propria vita in semafori verdi, gialli e rossi, vale a dire in esperienze che lo hanno fatto crescere, che lo hanno messo in pausa e che lo hanno ostacolato quasi riportandolo indietro. A quest'ultima categoria, ovviamente, appartiene un episodio che si è verificato quando l'attore aveva solo 15 anni. Queste le sue parole: "Mi hanno ricattato e costretto a fare sesso per la prima volta all'età di 15 anni. Ero sicuro che sarei finito all'inferno perché avevo fatto sesso prima del matrimonio. Oggi sono piuttosto certo di nutrire la speranza che ciò non avverrà".

McConaughey fa poi riferimento a un'altra violenza sempre sessuale, un fatto avvenuto qualche anno dopo. Matthew narra di essere stato molestato, all'età di 18 anni, da un uomo, mentre si trovava nel retro di un furgone privo di conoscenza. Anche se non fornisce tanti dettagli sulla vicenda, il protagonista di Dallas Buyers Club spiega di non sentirsi una vittima: "Non mi sono mai considerato una vittima. Ho molte prove del fatto che il mondo abbia in mente di rendermi felice".

In Greenlights Matthew McConaughey parla anche del matrimonio con Camilla Alves e della sua filosofia di vita. L'attore, che ci è capitato più volte di incontrare, è un uomo di rara intelligenza e profondità. Quando ha cominciato a lavorare per il cinema, aveva un carattere difficile e giocava a fare il ribelle. Poi, una volta trovato l'amore della sua vita e soprattutto dopo che sono cominciati ad arrivare ruoli bellissimi e consistenti (in The Lincoln Lawyer, Killer Joe, Mud, Interstellar e nella prima stagione di True Detective), è diventato molto più amabile. In questi mesi di Coronavirus il nostro ha spesso tirato su il morale dei suoi fan e del mondo intero con i suoi post sui social.