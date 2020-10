Matthew McConaughey: "mio padre è morto facendo sesso con mia madre, come aveva sempre detto"

News Cinema

Una delle anticipazioni, delle curiosità, riflessioni e racconti che l’attore Matthew McConaughey ha inserito nel suo libro di memorie, Greenlights, in cui riordina 36 anni di diari personali.

L’attore texano Matthew McConaughey è uno a cui piace la natura, lo sappiamo. È uno sportivo e ha trascorso 52 giorni nel deserto, da solo e senza elettricità, per dare gli ultimi ritocchi a un libro di memorie, in uscita il 20 ottobre col titolo Greenlights, in cui ha riunito le considerazioni scritte in un diario che tiene da 36 anni. Volete una succosa anticipazione? Il padre è morto facendo sesso con la madre, e l'aveva sempre saputo.

Ma andiamo con ordine: un paio d’anni fa la moglie dell’attore le ha dato un ultimatum, letteralmente, dicendogli che erano anni che parlava di riordinare 36 anni di diari personali, e l’ha spinto ad andarsene per un po’ per farne un libro di memorie, finalmente. A questo punto si è messo in attività, concludendo lo sforzo con quasi due mesi solo nel deserto a scrivere. McConaughey è pieno di aneddoti freschi freschi, con tanta voglia di condividerli col pubblico e con i potenziali lettori del suo libro, in uscita oggi 20 ottobre 2020.

All’interno di una storia di copertina su People, l’attore ha anticipato alcuni estratti di Greenlights, in cui rivela che il padre, James Donald McConaughey, è morto esattamente come aveva sempre saputo sarebbe accaduto. “Ho ricevuto una telefonata da mia madre”, scrive McConaughey, “in cui mi ha detto che mio padre era morto. Le ginocchia mi hanno ceduto, non riuscivo a crederci. Era mio padre, nessuno o niente poteva ucciderlo, eccetto mia madre. Lui ci aveva sempre detto, a me e ai miei fratelli, ‘ragazzi, quando me ne andrò sarà facendo l’amore con vostra madre’. Esattamente quello che è successo. Ha avuto un attacco di cuore proprio mentre aveva l'orgasmo”.

Il rapporto fra James McConaughey e la moglie Kay è stato tribolato e pieno di alti e bassi, con divorzi e nuovi matrimoni nel corso degli anni, ma secondo l’attore, “quei momenti erano velocemente superati con amore e umanità. Alle volte erano violenti. Come dico nel libro, era così che comunicavano. Hanno divorziato due volte e si sono sposati tre, insomma, una bella tempesta perfetta”. Il padre è morto nel 1992.

Lo scorso gennaio, l’attore ha provato a far ritrovare l’amore alla madre, sistemandola con il padre vedovo di Hugh Grant, suo collega sul set di The Gentleman. 91 anni lui, 88 lei. Non è dato di sapere cosa sia accaduto dopo l’incontro fra i due, ma l’attore ha detto in un’intervista, “perché no? Si incontreranno la settimana prossima e probabilmente non si vedranno per il resto della notte”.