Inside Out 2 esplode anche in Italia: 3 milioni di euro in un giorno solo, superato il record di Spider-Man No Way Home

Solo nel primo giorno di programmazione ufficiale, Inside Out 2 della Pixar ha dimostrato di replicare in Italia quello che sta ottenendo nel resto del mondo: 3 milioni di euro registrati in un giorno solo (4 con le anteprime) non si vedevano al boxoffice da molto, troppo tempo.

Evidentemente di Inside Out 2 c'era un grande bisogno, per il cinema ancora prima che per i fan della Pixar: dati Cinetel alla mano, in un solo giorno di programmazione in Italia si parla di un incasso di 2.961.882 euro: tenendo presente che Spider-Man No Way Home nel 2021 deteneva il record del post-pandemia con 2.915.722, il ritorno delle emozioni di Riley risulta anche da noi quell' "endovena" ("a shot in the arm") di cui ha parlato Boxoffice Pro, riferendosi agli incassi americani che hanno risvegliato una stagione fiacca. Non solo: ci sono state anteprime di Inside Out 2 il 18, quindi la cifra è persino più alta...



Inside Out 2: Il Trailer Finale in Italiano del Film Pixar - HD

Inside Out 2 è già record d'incassi in Italia, letteralmente

Inside Out 2 per la Pixar è davvero una rivincita: dopo le (esagerate, non ci stancheremo mai di ripeterlo) critiche a Elemental, il flop di Lightyear e diversi suoi film dirottati su Disney+, la casa di Emeryville trascina di nuovo la famiglia Disney animata in vetta... e che vetta. Oltre a segnare con 2.961.882 euro il record italiano del più alto incasso nel primo giorno di programmazione dopo la pandemia, record che spettava a Spider-Man No Way Home, se guardiamo alle anteprime del 18, Inside Out 2 ha registrato un totale di 3.934.462 euro per 532.210 presenze (dati Cinetel) in meno di 48 ore. Per darvi un termine di paragone, un fenomeno come Barbie, atteso e pubblicizzato, costruito come un evento, in ventiquattr'ore l'anno scorso portò a casa 2.140.300 euro. E per rimanere in zona record animati degli ultimi anni, Super Mario Bros. - Il film al primo giorno portò a casa 1.240.000. È tuttavia una cifra altissima anche per il pre-pandemia: il remake del Re Leone nel 2019 partì sempre in estate con 2.943.000 milioni.

La Disney arriva da un 2023 di flop con poche eccezioni (Guardiani della Galassia vol. 3, con Elemental e La sirenetta sul filo di lana del pari, marketing escluso): questo esito di Inside Out 2 da 380 milioni di dollari mondiali in nemmeno una settimana, per 200 milioni di budget, rappresenta il primo forte segnale della ripresa pragmatica voluta dal CEO Bob Iger. Ricordiamo infatti che Elio della Pixar, a soggetto originale, è stato posticipato al 2025, e che una miniserie per Disney+ su Oceania è diventata Oceania 2, che arriverà in sala a novembre. È una strategia di attacco a suon di marchi forti, ma se Deadpool & Wolverine il 24 luglio bisserà questo expoit, almeno gli azionisti non potranno che tranquilizzarsi. Sperando di non essere seppelliti da sequel, noi per ora gioiamo per la Pixar, sperando che in futuro possa riabbracciare storie e personaggi del tutto nuovi, come ha cercato di fare negli ultimi difficili anni. L'importante è adesso aver ricordato al pubblico che un'animazione di questo livello non può essere seppellita nello streaming. Leggi anche Inside Out 2, la recensione del sequel Pixar, con Riley che cresce inesorabilmente