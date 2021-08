Dwayne Johnson, Jungle Cruise 2 e Hobbs & Shaw 2 tra i suoi futuri impegni

News Cinema

Dwayne Johnson alias The Rock è infaticabile, ma non soltanto in palestra: da poco nelle nostre sale con Jungle Cruise, ha terminato di girare Black Adam per la Warner Bros / DC, e il suo superantieroe arriverà al cinema alla fine del luglio 2022 per la regia di Jaume Collet-Serra. Prima ancora lo vedremo però nell'heist movie Red Notice al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, online da novembre su Netflix. Pensavate forse che Dwayne si riposasse? Sicuramente non apparirà più nei Fast & Furious, ma per il resto non lo ferma nessuno: né lui né la sua Seven Bucks Productions si adagiano sugli allori.

Non è assolutamente escluso per esempio un Jungle Cruise 2: all'indomani dalla buona partenza del film al botteghino (66.360.000 dollari nel mondo finora, esclusi i 30 milioni più netti di introiti per l'Accesso VIP su Disney+), si pensa già al seguito. Qualche giorno fa in un tweet Dwayne, ringraziando un fan cronista sportivo, ha scritto: "Grazie, siamo felici che vi sia piaciuto Jungle Cruise. Abbiamo una riunione per il sequel il prossimo weekend".



La possibilità concreta di un Hobbs & Shaw 2, ma Dwayne Johnson tornerà in Fast & Furious?

Collider ha di recente intervistato Hiram Garcia, presidente della Seven Bucks, chiedendo conferme sul ritorno di Dwayne Johnson nei panni del Luke Hobbs di Fast & Furious e Hobbs & Shaw. A quanto pare il dissidio con Vin Diesel è profondo, quindi il personaggio, visto per l'ultima volta in Fast & Furious 8, non ritornerà nella saga ammiraglia: non si vede nell'imminente Fast & Furious 9 (nelle nostre sale dal 18 agosto), ma mancherà anche dal decimo e undicesimo capitolo. Per Hobbs & Shaw 2 al fianco di Jason Statham, invece, le porte sono apertissime. Ecco le parole di Garcia:

Dopo le riprese di Fast and Furious 8, DJ ha chiuso in modo chiaro il capitolo Fast & Furious, per evidenti ragioni. Augura loro il meglio e abbiamo spostato la nostra attenzione su nuovi racconti. Anche se non sarà in F10 e F11, questo non interferirà con i nostri piani per Hobbs. Ovviamente tutti questi personaggi esistono nel Fast Universe, ci sta a cuore il successo di tutte le incarnazioni di quell'universo. È che abbiamo piani specifici per quello che vogliamo fare col personaggio di Hobbs, e penso che i fan ne andranno matti! Stiamo lavorando per dare qualcosa di molto originale, fresco, sappiamo che lo studio [Universal, ndr] non vede l'ora che cominciamo!