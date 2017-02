Auguri a Benicio del Toro, 50 anni di tenebroso fascino latino

Confessiamo di essere parziali al fascino, alla bravura e all'eclettico talento, fuori dagli schemi, di Benicio Del Toro, l'attore portoricano che il 19 febbraio 2017 gira la boa dei fatidici secondi Anta: mezzo secolo di vita e oltre 50 titoli nel suo curriculum. La sua carriera inizia a vent’anni, da ragazzo magro e riccioluto, con piccole apparizioni televisive “etniche”, in serie tv come Miami Vice, in ruoli in genere di tossico, spacciatore o criminale. Proveniente da una famiglia di avvocati, si forma a New York con la leggendaria Stella Adler, ma al cinema ha una partenza un po’ lenta: difficile oggi trovarne tracce visive, ma nel film del suo debutto, Big Top Pee-Wee – La mia vita picchiatella, del 1988, è il ragazzo-cane. L’anno successivo, in 007 – Vendetta privata con Timothy Dalton, è Dario, uno dei cattivi del film assieme a Robert Davi. Dopo essere apparso nel video di Madonna per Isla Bonita, viene chiamato dall’allora marito della popstar, Sean Penn, per Lupo Solitario. Nel film c’è anche Valeria Golino, nella sua giovanile parentesi hollywoodiana, con cui - beata lei - o beato lui, se siete maschi - si lega sentimentalmente per un po’.

Ha una piccola parte in un film bellissimo come Fearless di Peter Weir, e riesce a farsi notare nel corale I soliti sospetti. A suggerirlo a Bryan Singer è Kaiser Soze in persona, Kevin Spacey, che ha lavorato con lui in Il prezzo di Hollywood. Appare poi in Basquiat di Julian Schnabel, The Fan di Tony Scott e Fratelli di Abel Ferrara. Ma è nel 1998, con Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam, che dimostra di essere uno che fa sul serio, ingrassando di quasi 20 chili per il ruolo dell’avvocato e compagno di bagordi di Hunter S. Thompson, l’incomparabile strafattone Dr. Gonzo. Poco vanitoso, nonostante la prestanza fisica, più volte nella sua carriera Benicio si deforma e si imbruttisce beneficio del ruolo. Lo fa alla grande in Le belve di Oliver Stone, dove è un sicario idiota e sfatto, mentre cambia in modo decisamente più lusinghiero per Che, il film in due parti di Steven Soderbergh sulla vita del leggendario comandante, una delle sue più belle interpretazioni.

Del resto Soderbergh è il regista che lo ha voluto come poliziotto in Traffic, per cui nel 2001 vince Oscar e Golden Globe. Ruoli bellissimi li ricopre anche ne La promessa di Sean Penn, Snatch di Guy Ritchie e The Hunted di William Friedkin. Per un altro personaggio di tragico tossicodipendente – le droghe sono una costante della sua vita artistica ma per fortuna non di quella personale – in 21 grammi di Alejandro Gonzàles Inarritu, ottiene un’altra candidatura all’Oscar. Viene “fumettizzato” in Sin City e riporta in vita per la Universal il mito dell’Uomo lupo in un film ingiustamente bistrattato come Wolfman, con un’interpretazione che rende omaggio all’Oliver Reed dell’Implacabile condanna, di cui ci raccontò nella nostra intervista di avere in casa un poster gigante. Nel 2013 compie un’altra trasformazione per il suo primo cinecomic: dopo l’apparizione finale in Guardiani della Galassia, ricopre il ruolo del Collezionista in Thor: The Dark World. Nel 2014 è il nostro Andrea Di Stefano ad offrirgli un altro personaggio in cui far rifulgere il suo talento, quello del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar, dove esprime alla perfezione la malvagità di un personaggio carismatico: il suo celebre sguardo segnato dalle occhiaie, qui tagliente e freddo come la lama di un coltello, viene usato in contrasto con il sorriso contagioso e in apparenza amichevole.

Dopo un altro bizzarro avvocato nel corale Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, in Sicario di Denis Villeneuve centra un altro dei suoi migliori personaggi, che ritroveremo nel sequel Soldado: è il misterioso, efficiente e silenzioso Alejandro, che sta dalla parte della legge ma è in cerca di una vendetta privata contro il Cartello messicano che gli a ucciso moglie e figlia. In Perfect Day invece sfodera tutto il suo fascino guascone nel ruolo del veterano cooperante Mambrù, all’opera nella ex Jugoslavia dopo la guerra. Nella - purtroppo - unica occasione in cui lo abbiamo incontrato a tu per tu ci hanno colpito la sua simpatia, semplicità e intelligenza, oltre ovviamente all’indiscutibile fascino. Come attore, ne apprezziamo soprattutto la grande duttilità e la capacità di calarsi nei personaggi anima e corpo, da caratterista e da protagonista. Festeggiamo dunque questo splendido cinquantenne con una galleria di alcuni dei suoi ruoli migliori, dagli inizi a oggi, sicuri che si arricchirà di tanti altri affascinanti ritratti negli anni che verranno. Del resto, ora che Benicio è arrivano anche in'altra galassia con Star Wars: Gli ultimi Jedi, chi mai potrà fermarlo?