10 film horror per 100 anni: la lista di Variety e quella di Comingsoon

Giorni fa Variety ha scelto 10 film horror: uno per ogni decennio della storia del cinema. Comingsoon prova a proporre i suoi in attesa di conoscere i vostri.

Halloween si avvicina, e anche se quest'anno "voglia de festeggia' sartace addosso", come diremmo a Roma, gli amanti del cinema horror non possono non riflettere sulla ricorrenza. Prendiamo spunto per farlo da un'interessante lista apparsa qualche giorno fa su Variety, a firma Tim Gray, in cui venivano proposti 10 film dell'orrore per ogni dieci anni di storia del cinema. Il redattore specificava che non si trattava necessariamente dei film più belli o di maggior successo del genere, ma di quelli che meglio esprimono quello che un tempo si chiamava lo zeitgeist, ovvero lo spirito del tempo in cui sono stati prodotti, partendo dal muto fino ad oggi.

i 10 film horror più rappresentativi in 100 anni secondo Variety

Prima di proporvi la nostra scelta, vi presentiamo quella di Variety, che in alcuni casi si è trovata in una comprensibile difficoltà nello scegliere il film rappresentativo di ogni decennio. I legami del cinema dell'orrore con la società che li produce non sono infatti sempre così evidenti e se in certi periodi storici ce ne sono molti memorabili, in altre epoche la loro funzione di specchio oscuro sembra meno evidente.

1920-1929: Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau, primo non ufficiale adattamento di Dracula, uscito nel 1922. Dopo la prima guerra mondiale e i milioni di vittime dell'influenza spagnola, l'orrore di un mostro portatore di peste, più che dal romanzo di Bram Stoker del 1897, per gli spettatori del tempo sembra uscito direttamente dalla cronaca. 1930-1939: Variety sceglie Frankenstein, un altro film tratto da un altro grande romanzo dell'Ottocento, scritto dalla diciottenne Mary Shelley, sull'arroganza dell'uomo di scienza. Il motivo per la scelta è la connessione (un po' forzata a nostro avviso) di questo film, uscito nel 1931, con la Grande Depressione, periodo in cui il popolo era in miseria per l'arroganza di politici e banchieri. 1940-1949: Il bacio della pantera, splendido b-movie in bianco e nero del 1942, viene scelto tra i pochi degni di nota nel periodo, come rappresentativo della paura che viene dall'ignoto, in questo caso dall'Europa, come già accadeva coi due film citati sopra. 1950-1960: Godzilla, il film di Ishiro Honda del 1954, sembra quasi una scelta obbligata, proveniente da un paese, il Giappone, che si sta faticosamente rialzando dalle macerie e dalla distruzione dell'Atomica che ha cancellato Hiroshima e Nagasaki. I mostri che popolano gli schermi del cinema in questo periodo sono quasi sempre il prodotto di mutazioni atomiche. 1960-1969: Rosemary's Baby di Roman Polanski esce nell'anno più significativo del decennio, il 1968, il capolavoro del regista, tratto dal romanzo di Ira Levin, rispecchia l'atmosfera di un periodo in cui le donne scoprono con orrore gli effetti del talidomide, un farmaco somministrato loro in gravidanza, che produce figli gravemente handicappati e deformi. Il tentativo di riappropriarsi del proprio corpo mentre ci si sente assediati in un mondo in cui non ci si può fidare di nessuno, sposa le istanze del nascente femminismo e le teorie del complotto seguenti all'assassinio di Kennedy. 1970-1979: Per il decennio dei Settanta Variety sceglie Halloween di John Carpenter, del 1978. Dopo gli omicidi Tate-La Bianca per mano della Manson Family, i mostri diventano gli esseri umani. Maniaci senza volto, in apparenza invincibili e senza motivazioni, che terrorizzano gli americani, esemplificati per tutti in questo proto-slasher. 1980-1989: La mosca di David Cronenberg, del 1986, è l'apoteosi del suo cinema dell'orrore biologico, in cui l'organico si sposa col meccanico, il corpo diventa una mostruosa entità ibrida. Il redattore, Tim Gray, mette il film in relazione con le malattie che iniziano a diffondersi in quegli anni, come l'AIDS e l'Ebola, un legame che ci appare un po' forzato. 1990-1999: Nel 1996 esce Scream di Wes Craven e Kevin Williamson, un film che mette la parola fine (temporaneamente) alle miriadi di film splatter, gore e slasher commerciali in cui le vittime fanno cose stupide e il cliché detta l'azione. Gray lo definisce un film perfetto per una generazione cresciuta vedendo gli horror in tv e in videocassetta. 2000-2009: Uscito nel 2001, Pulse di Kyoshi Kurosawa è uno dei film più raffinati del cosiddetto j-horror, diretto da uno dei suoi registi più capaci. Secondo Gray, traccia perfettamente le nuove paure del nuovo millennio, ovvero la capacità del mondo digitale di farci perdere l'anima. 2010-2019: Ricade su Scappa - Get Out di Jordan Peele la scelta per questo decennio, che arriva fino a noi. È del 2017 l'horror satirico di Jordan Peele sul razzismo che apre le porte a una new wave del genere e rispecchia sul grande schermo le istanze espresse da movimenti come #oscarsowhite e #Blacklivesmatters.

I 10 film horror più rappresentativi in 100 anni secondo Comingsoon

E veniamo alla lista compilata dalla sottoscritta, che è solo una delle tante possibili degli horror a mio avviso più rappresentativi della storia del cinema, che non vuol dire, è bene ripeterlo, i migliori o i più spaventosi. Voi potete divertirvi a pensare ai vostri, o magari trarne spunto per vedere quelli che non conoscete, anche se sono tutti molto famosi.