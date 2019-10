Netflix, tra i nuovi film novembre 2019 in streaming un trionfo di titoli originali: The Irishman, Klaus, Il re

News Streaming

Ci sono anche Colazione da Tiffany, L'uomo senza gravità e l'irresistibile Paddington 2.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di novembre 2019? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di novembre, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

The Irishman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mai come in questo mese contano così tanto le produzioni originali, a partire da quel The Irishman di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, in arrivo sul servizio il 27 novembre (dal 15 è anche possibile un ripasso di Quei bravi ragazzi). Ancora prima però Netflix farà il suo debutto nella produzione diretta di un film di animazione, rilanciando addirittura il buon vecchio cartoon a mano libera 2D, di stampo disneyano anni Novanta, con Klaus - I segreti del Natale, dal 15 del mese.

Tra i film originali, menzione d'onore per l'italiano L'uomo senza gravità di Marco Bonfanti (dal 1° novembre), con Elio Germano nel ruolo del protagonista Oscar, appunto afflitto da una leggerezza fiabesca. Sempre dal primo del mese sarà visionabile lo storico e drammatico Il Re con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, dove il primo interpreta il futuro e recalcitrante re Enrico V. Dal 15 apparirà anche il thriller Dove la terra trema, ambientato in un Giappone del 1989, dove la protagonista portata sullo schermo da Alicia Vikander si rifugia per rifarsi una vita, trovandosi però in una circostanza inquietante...

Paddington 2: Trailer italiano del film - HD

Tra i film non originali offerti in SVOD segnaliamo per i più giovani la riuscita trilogia di Spy Kids di Robert Rodriguez, che dal 1° novembre si trova in compagnia addirittura di un classico come The Karate Kid - Per vincere domani. Il 9 non perdetevi assolutamente Paddington 2: il sequel delle avventure dell'orsetto britannico è più riuscito e ritmato del capitolo precedente. Dal 13 preparatevi poi adeguatamente al nuovo Jumanji - The Next Level ripassando il precedente Jumanji - Benvenuti nella Giungla. Il 28 abbandonatevi allo humor grottesco e scatenato della premiata ditta Lord & Miller col loro Piovono Polpette.