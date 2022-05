Disney+, le Serie TV in streaming a giugno 2022

News Serie TV

Tantissime le prime visioni in arrivo: Ms. Marvel, la stagione 2 di Only Murders in the Building, il finale di Love, Victor, Abbott Elementary e...

A giugno, con l'arrivo delle prime caldissime giornate estive, non vi diremo di rinchiudervi in casa per seguire una delle tante nuove Serie TV in arrivo, a meno che non abbiate bisogno di stare un po' al fresco. Disney+ è un servizio streaming che potrete portare con voi ovunque vogliate: è sufficiente un dispositivo connesso (o meno) alla rete. Dunque, attrezzatevi perché ce n'è per tutti i gusti! Si comincia con una nuova serie targata Marvel Studios, Ms. Marvel. L'esordiente Iman Vellani è Kamala Khan, un'adolescente americana di origine pakistana che sta crescendo a Jersey City. Lei è una grande fan dei supereroi, soprattutto di Captain America, e ha un'immaginazione smisurata. Si sente invisibile sia a casa che a scuola, finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Ora la sua vita sarà davvero più facile?

Ms. Marvel: Trailer Ita: Ms. Marvel: Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

A giugno, poi, tornano Charles, Oliver e Mabel, gli spassosi protagonisti della serie rivelazione Only Murders in the Building. Un altro misterioso omicidio sconvolge i residenti del loro elegante palazzo nell'Upper West Side. I tre cercano di smascherare l'assassino, con tutta una nuova serie di complicazioni, incluse un podcast rivale e un gruppo di vicini convinti della loro colpevolezza. Si concludono invece le storie di Victor e dei suoi amici. Nella terza e ultima stagione di Love, Victor, gli studenti della Creekwood dovranno affrontare nuove tribolazioni sentimentali e prendere le decisioni migliori per il loro futuro dopo il liceo. Recente successo della tv americana, la comedy sul posto di lavoro Abbott Elementary segue gli insegnanti e la preside di una scuola pubblica di Philadelphia mentre lavorano - più o meno duramente - per aiutare le giovani menti ad avere successo nella vita. L'universo di Black-ish, della quale arriva l'ottava e ultima stagione, si espande con lo spin-off prequel Mixed-ish, con una Bow dodicenne negli anni '80. Segnaliamo inoltre gli imperdibili ritorni di The Orville e Atlanta.

Only Murders in the Building 2: Trailer ITA: Only Murders in the Building 2: Nuovo Teaser Trailer Italiano della serie su Disney+ - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2022

Serie TV in prima visione

Abbott Elementary , Stagione 1 (1 giugno)

, Stagione 1 (1 giugno) Mixed-ish , Stagioni 1-2 (1 giugno)

, Stagioni 1-2 (1 giugno) Star , Stagione 3 (1 giugno)

, Stagione 3 (1 giugno) The Orville , Stagione 3 (2 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 3 (2 giugno, episodio settimanale) Ms. Marvel , Miniserie (8 giugno, episodio settimanale)

, Miniserie (8 giugno, episodio settimanale) Love, Victor , Stagione 3 (15 giugno)

, Stagione 3 (15 giugno) Snowfall , Stagione 5 (15 giugno)

, Stagione 5 (15 giugno) The Fosters , Stagioni 1-5 (22 giugno)

, Stagioni 1-5 (22 giugno) Only Murders in the Building , Stagione 2 (28 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 2 (28 giugno, episodio settimanale) Atlanta , Stagione 3 (29 giugno)

, Stagione 3 (29 giugno) Baymax! , Stagione 1 (29 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 1 (29 giugno, episodio settimanale) Black-ish , Stagione 8 (29 giugno)

, Stagione 8 (29 giugno) Good Trouble , Stagioni 1-2 (29 giugno)

, Stagioni 1-2 (29 giugno) Making History, Stagione 1 (29 giugno)

Altre Serie TV

Docuserie e Intrattenimento

Have You Seen This Man? (22 giugno)

Proseguono (ogni mercoledì)